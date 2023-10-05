Российские «миротворцы» опозорились на улицах Ханкеди 7 5.10.2023, 11:00

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Азербайджан решил дополнительно их потроллить.

Сегодня, 5 октября, в Минобороны РФ выложили в Сеть ролик, в котором российские миротворцы патрулируют улицы Ханкенди (Степанакерта) в Карабахе.

Оккупанты не могут понять, что людей там уже нет и все они выехали несколько дней тому назад.

С одной стороны, такое видео можно было бы воспринять армянскому правительству как троллинг или же издевательство, однако не исключено, что в МО РФ до сих пор не осознают факт отсутствия людей в этом город, пишет dialog.ua.

Только за последние пару дней Карабах покинуло около 100 тысяч армян. Многие выезжали с пустыми руками, а в дороге голодали и даже подхватывали пневмонию. Регион посетила и Миссия ООН с представителем Азербайджана. Еще 2 октября они отчитались, что на территории Карабаха осталось от 50 до тысячи этнических армян.

Миссия была и в Ханкенди, где осталась небольшая группа людей. В ООН признали тот факт, что многие жители города покидали его в спешке, захватив только самое необходимое. В городе все магазины были закрыты, а разрушений среди гражданской инфраструктуры не наблюдалось.

Журналисты из Al Jazeera также побывали в Ханкенди и выложили в Сеть кадры пустых улиц. В ролике можно увидеть много мусора, брошенные вещи, домашних животных и даже брошенные машины.

Тем временем азербайджанский ресурс Minval сообщил, что одну из улиц Ханкеди переименуют в честь Тараса Шевченко.

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