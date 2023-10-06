Полесский лесхоз отгрузил иностранной фирме дерево на $100 тысяч и не дождался денег 1 6.10.2023, 12:21

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Директору дали срок.

Суд Столинского района 5 октября вынес приговор бывшему директору ГЛХУ «Полесский лесхоз» Николаю Репетухе, сообщает пресс-служба Верховного суда. За злоупотребление служебными полномочиями бывший руководитель учреждения, расположенного в Давид-Городке, получил большой срок.

Согласно обвинению, Репетуха дал указание главному инженеру лесхоза на сайте Белорусской универсальной товарной биржи внести ложные сведения в отношении иностранной фирмы — а именно аннулировать жалобы на неисполнение ею обязательств. При этом директор знал, что у фирмы есть просроченная дебиторская задолженность.

Благодаря вмешательству компания смогла принимать участие в биржевых торгах. По распоряжению директора с фирмой в мае 2022 года заключили договор купли-продажи и отгрузили ей лесоматериалы на сумму почти 336,1 тыс. рублей — без предоплаты.

В итоге товар ушел, а денег за него лесхоз так и не дождался. Таким образом предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

Как говорится в обвинении, данные действия Репетуха совершил «из корыстной и иной личной заинтересованности, во избежание дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, стремясь получить поощрения за выполнение показателей по выручке от реализации продукции».

«Зеркало» отмечает, что изначально прокуратура рассказывала о деле иначе. Мужчину обвиняли в том, что он сперва поставил данной фирме продукцию на 86 тыс. рублей без предоплаты, хотя по договору требовалась полная оплата вперед. Лесхоз не получил денег, но затем в апреле и мае директор распорядился подчистить данные на сайте биржи и отгрузил фирме продукции еще на 369 тыс, тоже не получив оплаты. Ущерб, как тогда заявлялось, составил 455 тыс. Однако в итоге за время следствия, как видим, сумма снизилась до 336 тыс. рублей.

Экс-директор не признал вину. Однако суд признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Николая Репетуху приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом 18 500 рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Также с него взыскали 332,5 тыс. рублей ущерба.

После его увольнения директором был назначен главный инженер учреждения Федор Сыса — тот самый, который вносил ложные данные на сайт торговой биржи.

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