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Путин забыл русскую поговорку: с главой Кремля произошел забавный конфуз

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  • 6.10.2023, 13:05
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Путин забыл русскую поговорку: с главой Кремля произошел забавный конфуз

Российский президент стал посмешищем, говоря о Карабахе.

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. При этом он смешно оконфузился.

По словам Путина, он призвал Армению отдать Азербайджану часть территорий, сообщает «24 канал».

Своим «армянским друзьям» и «карабахским друзьям» Путин намекал присоединиться к Азербайджану. Мол, в течение 15 лет он уговаривал Армению пойти на компромисс: вернуть Азербайджану 5 территорий вокруг Карабаха, а две оставить себе, чтобы «сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом».

Это, по словам Путина, было бы выгодно для Армении, ведь Азербайджан растет и его экономика развивается, надо воспользоваться этим шансом. Взамен обещали провести эти решения через Совет безопасности ООН и обеспечить безопасность. Представители Нагорного Карабаха якобы отказались и собирались воевать.

О том, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, Путин якобы узнал из прессы, ведь Россию отдельно не уведомили. Но когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал – даже Армения, хоть это и удивительно, отметил глава Кремля.

Далее Путина попросили прокомментировать заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля – тот сказал, что Россия предала Армению, потому что не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе и не остановила боевые действия Азербайджана.

Путин рассмеялся и сказал странную фразу «Чья бы кобыла мычала».

Тот, кто задавал вопрос хозяину Кремля, исправил, мол, оригинальный текст поговорки «Чья бы корова мычала». На что Путин отмахнулся: «корова, кобыла, какая разница – словом, какое-то животное». Аудитория благодарно засмеялась и начала аплодировать такому невежеству.

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