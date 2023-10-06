Лукашенко нашел «глубокий смысл» в фамилии Хренин 7 6.10.2023, 13:18

6,848

Виктор Хренин

Диктатор опозорился нелепым высказыванием о своем военном министре.

Диктатор Лукашенко сегодня не удержался, чтобы в нелепой форме не «обыграть» фамилию министра обороны Виктора Хренина. Пресс-служба Лукашенко даже решила удостоить этот факт отдельного поста в телеграм-канале.

«Фамилия у него хорошая. Хренин – значит, хрен вы получите», – процитировала Лукашенко его пресс-служба.

В каком контексте была сказана эта фраза в телеграм-канале не сообщается.

Александр Лукашенко сегодня посетил учебный объект Министерства обороны «Узел сопротивления» в Брестской области. Его описали как «вариант инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района». Где именно находится этот объект не сообщается, однако летом было замечено, что укрепрайон возводится под Жабинкой, неподалеку от границы с Польшей и Украиной. До этого схожий объект появился в Гомельской области. В СМИ эти объекты называли «линией Хренина».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».