Австрия вызвала «на ковер» российского посла из-за удара «Искандеров» по селу Гроза 2 6.10.2023, 14:05

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Вена выдвинула жесткие требования Москве.

В МИД Австрии вызвали посла России в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области в четверг, 5 октября.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австрии.

«Посла России в Вене только вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население является военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

Удар по селу Гроза

Вчера днем российские террористы ударили ракетами «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракеты попали в кафе и магазин. На момент атаки там проходили поминки за павшим военным.

По состоянию на утро 6 октября в результате атаки погибли 52 человека. Последняя жертва скончалась в больнице.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

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