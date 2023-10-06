Австрия вызвала «на ковер» российского посла из-за удара «Искандеров» по селу Гроза

Австрия вызвала «на ковер» российского посла из-за удара «Искандеров» по селу Гроза2
- 6.10.2023, 14:05
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Вена выдвинула жесткие требования Москве.
В МИД Австрии вызвали посла России в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области в четверг, 5 октября.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австрии.
«Посла России в Вене только вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население является военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.
Удар по селу Гроза
Вчера днем российские террористы ударили ракетами «Искандер» по селу Гроза Харьковской области. Ракеты попали в кафе и магазин. На момент атаки там проходили поминки за павшим военным.
По состоянию на утро 6 октября в результате атаки погибли 52 человека. Последняя жертва скончалась в больнице.
В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.