«А вы о ком подумали?»: как в белорусском театре гениально троллили Лукашенко 3 6.10.2023, 14:40

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Игорь Сигов

Знаменитый актер раскрыл суть диктатора.

Знаменитый белорусский актер Игорь Сигов стал гостем новой программы Studio X-97.

В передаче сайта Сharter97.org артист рассказал, как однажды в белорусском театре он и режиссер гениально потроллили Лукашенко.

Ведущий программы — Евгений Климакин.

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— Если бы тебе предложили сыграть Лукашенко в театре или в кино, ты бы согласился?

— А я скажу, что у меня был такой опыт. Иносказательно, но Валерий Евгеньевич Мазынский, если не ошибаюсь, это был где-то 2000 год, может быть чуть раньше, поставил спектакль «Взлет Артуро Уи» по Брехту. Когда Лукашенко пришел к власти, вы помните, у него был платочек. И я играл Артуро Уи. И когда спрашивали: «Вы о ком поставили спектакль?» На что он гениально отвечал: «А вы о ком подумали?» Вот это для меня театр. Пусть это не в лоб, иносказательно, но ты понимаешь, о чем. Поэтому у меня был опыт.

— Тогда легко будет ответить на мой следующий вопрос. Потому что вы, актеры, когда смотрите на персонажа, вам главное суть уловить. Какая там суть внутри Лукашенко? Как его можно охарактеризовать? Что там? О чем это все?

— «Ссуть за углом». Амбициозный, в худшем проявлении этого слова. Человек, любящий власть. Есть такой анекдот про Лукашенко. Когда он приходит в свою раду и говорит: «Я не буду больше президентом. Готовьте коронацию».

В принципе, мне кажется, это и есть суть. Когда он говорит: «Моя Беларусь». Это не его Беларусь. И вот это отношение: «Я знаю как. Я знаю что. Я. Я вообще чуть ли ни, как говорил Слава Комиссаренко, «картофельный спас». Я спасаю весь мир».

Мне кажется, вот это суть. Я сейчас говорю с точки зрения бывшего директора театра, когда ты имеешь мало-мальскою власть, главное не заиграться в то, что «ты есть Бог». Ты знаешь как, ты знаешь что.

— Этот персонаж сильно заигрался.

— Более чем.

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