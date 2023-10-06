«Студенту не приходится думать о выживании» 6.10.2023, 15:07

Белорусские студенты польских вузов о том, хватает ли им стипендии.

Most cобрал мнения белoрусских студентов, которые учатся в польских вузах, о том, хватает ли им стипендии.

«Инфляция и кризис не входили в мой вокабуляр»

Антон недавно закончил Ягеллонский университет. С первого курса он получал социальную стипендию, которая выдаётся студентам из малообеспеченных семей. Сейчас такими признаются семьи, в которых нетто-доход на одного человека не превышает 1294,4 злотых в месяц.

— Несложно догадаться, что практически все студенты из Беларуси и Украины могли претендовать на такую стипендию из-за низких доходов, — рассказывает Антон. — Но тут важно отметить, что социальная стипендия даётся либо полякам, либо тем, кто учится на польском языке.

У Антона проблем с получением стипендии не возникло, так как он поступал в университет по карте поляка.

— В 2019 году размер стипендии составлял 600-700 злотых в месяц — тогда это были большие деньги. Тогда «инфляция» и «кризис» ещё не вошли в мой ежедневный вокабуляр, — делится парень.

Каждый месяц Антону приходилось отдавать 400 злотых за место в общежитии.

— По сути, самой социальной стипендии на жизнь не хватало. Но тогда мне финансово помогали родители.

На втором курсе молодому человеку удалось получить ректорскую стипендию. Она присуждается студентам, которые показывают выдающиеся академические результаты, научные, художественные и спортивные достижения на национальном уровне. Её начисляли Антону до конца обучения в университете.

— Каждый год она стабильно росла и к 2022 году составляла более 1000 злотых. Выросла и социальная стипендия. На третьем курсе я в общей сложности получал 2000 злотых.

«Скромно, но независимо»

До поступления в Ягеллонский университет Антон успел поучиться в БГУ на бюджете. Ситуацию со стипендией в Беларуси молодой человек называет издевательством.

— Тут даже не может быть речи о сравнении. Тогда на жалкие 60-70 рублей (приведены суммы 2018 года для учащихся первых курсов, впоследствии стипендия повышается. — Прим.) даже на кофе нельзя было сходить. Только приехав в Польшу, я понял, что такое забота о благополучии студента. Здесь на стипендию можно вполне себе достойно жить — скромно, но независимо. В нынешних реалиях, конечно, сложно найти комнату, а уж тем более квартиру в крупных городах. Но общежитие вполне доступно, так что можно спокойно концентрироваться на учёбе и не думать о выживании.

Средний чек за обед — 24 злотых

Другие беларусские студенты (их имена изменены), живущие в Польше, в основном тратят на еду не более 1200 злотых в месяц.

В группе «Беларусы во Вроцлаве» журналисты нашли историю Анастасии. Девушка тратит от 600 до 800 злотых в месяц, не отказывая себе при этом в столовых. Стоимость среднего чека за обед вне дома — около 24 злотых.

Другой студент из Беларуси, Алексей, отмечает, что 1000 злотых на одного человека — вполне достаточная сумма, если преимущественно питаться дома.

Виктор в прошлом месяце потратил на питание 1235 злотых. На эти деньги несколько раз он ходил в столовые, заказывал пиццы и шаурму. Позволял себе фрукты и сладости, но закупался в основном в Biedronka и Lidl и много готовил дома.

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