WP: Байден планирует в ноябре встретиться с Си в США 1 6.10.2023, 16:00

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фото: Lintao Zhang/AP

Целью встречи является попытка стабилизировать отношения между странами.

Белый дом начал планировать встречу между президентом Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином, которая должна пройти в ноябре в американском Сан-Франциско.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает The Washington Post со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации президента Соединенных Штатов.

По их словам, целью встречи является попытка стабилизировать отношения между странами. Один из представителей Белого дома отметил, что есть твердая возможность, что эта встреча состоится.

Другой высокопоставленный чиновник администрации президента США сказал изданию, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си, но пока ничего не подтверждено.

Как заявляют представители Белого дома, эти планы укрепятся после того, как глава МИД Китая Ван И приедет в Вашингтон в ближайшие недели.

Если встреча состоится, она станет первой между лидерами двух крупнейших экономик мира после их встречи на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Тогда Байден и Си подчеркнули важность дипломатии с глазу на глаз и выразили надежду, что им удастся вернуть отношения между США и Китаем в правильное русло.

Но после того, как американские истребители в начале февраля 2023 года сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США, государственный секретарь США Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.

Однако в сентябре Блинкен встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэном на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что сбитый в начале февраля китайский аэростат не собирал разведывательных данных.

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