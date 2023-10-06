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В ВСУ рассказали, как приход холодов скажется на ходе боевых действий

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  • 6.10.2023, 16:49
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В ВСУ рассказали, как приход холодов скажется на ходе боевых действий

Есть разные сценарии.

Приход осенних холодов повлияет на ход боевых действий в Украине, военные активно к этому готовятся. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш.

По его словам, речь идет о переводе техники на зимнее состояние, происходит замена масел, добавка различных присадок к горючему, а также подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления.

Евлаш пояснил, что в этом плане военным активно помогают волонтеры, передают ВСУ грелки, и другие различные необходимые средства, которыми наши бойцы могут согреться в холодное время года.

Есть разные сценарии ведения боевых действий во время холодов

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск добавил, что военнослужащие утепляют свои блиндажи и утепляют свои места проживания. Это стандартный набор мероприятий с наступлением зимы.

Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду.

- Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника, - сказал Евлаш.

С какими трудностями могут столкнуться ВСУ

Также военный пояснил, что туманы и дожди скажутся на использовании беспилотных летательных аппаратов, которые не могут применяться в такую погоду. Во время такой погоды будет трудно применять тактическую и армейскую авиацию, будет значительно сложнее вести боевые действия.

Именно поэтому военные будут следить и реагировать на это в соответствии с обстановкой и оперативным состоянием на местах.

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