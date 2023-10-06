Появилось еще одно доказательство преступлений Лукашенко

Появилось еще одно доказательство преступлений Лукашенко6
- 6.10.2023, 19:20
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Для Гааги.
Появилось видео, на котором лукашист Алексей Талай, уполномоченный Лукашенко похищать украинских детей, занимается пропагандой «русского мира».
На видео Талай говорит украинскому ребенку из Мариуполя:
«Здесь ты послужишь своей Родине, своему народу, своему родному Мариуполю, своей Донецкой Народной Республике, своей великой России в своем огромном, большом и счастливом Союзном государстве Беларуси и России, представляешь?
Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин и мы вместе, весь наш многонациональный народ, мы строим Союзное Отечество от Бреста до Владивостока», — говорится в видео, опубликованном политиком Павлом Латушко.
Напомним, в марте этого года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Он подозревается в причастности к незаконной депортации детей из Украины в Россию. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. ОБСЕ квалифицировала вывоз украинских детей как военное преступление.