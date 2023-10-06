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Появилось еще одно доказательство преступлений Лукашенко

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  • 6.10.2023, 19:20
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Появилось еще одно доказательство преступлений Лукашенко

Для Гааги.

Появилось видео, на котором лукашист Алексей Талай, уполномоченный Лукашенко похищать украинских детей, занимается пропагандой «русского мира».

На видео Талай говорит украинскому ребенку из Мариуполя:

«Здесь ты послужишь своей Родине, своему народу, своему родному Мариуполю, своей Донецкой Народной Республике, своей великой России в своем огромном, большом и счастливом Союзном государстве Беларуси и России, представляешь?

Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин и мы вместе, весь наш многонациональный народ, мы строим Союзное Отечество от Бреста до Владивостока», — говорится в видео, опубликованном политиком Павлом Латушко.

Напомним, в марте этого года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Он подозревается в причастности к незаконной депортации детей из Украины в Россию. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. ОБСЕ квалифицировала вывоз украинских детей как военное преступление.

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