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В оккупированном Севастополе раздались взрывы

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  • 6.10.2023, 22:01
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В оккупированном Севастополе раздались взрывы
Иллюстративное фото

В городе объявили воздушную тревогу.

Вечером в пятницу, 6 октября, в оккупированном Севастополе слышали взрывы. Об этом сообщает местный пропагандистский канал ЧП / Севастополь.

Кремлевская марионетка в Севастополе Михаил Развожаев объяснил взрывы «профилактическими гранатометаниями» российских оккупантов.

Незадолго до этого в некоторых районах Крыма и Севастополе объявляли воздушную тревогу, оккупанты перекрывали незаконно построенный Крымский мост и пускали дымовую завесу в районе Севастопольской бухты. Местные каналы во время тревоги жаловались на отсутствие доступа в укрытия, сообщает «Крым.Реалии».

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