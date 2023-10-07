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Атака дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс

  • 7.10.2023, 8:05
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Атака дронов на Москву: в аэропортах начался коллапс

Беспилотники вызвали перепелох в Истринском районе.

В ночь на 7 октября в столице России Москве заявили о новой атаке беспилотников.

Один из дронов якобы «сбили ПВО» в Истринском районе. Несмотря на это, в городе объявили режим «Ковер» и закрыли аэропорты «Внуково» и «Шереметьево», передает obozrevatel.com.

О работе противовоздушной обороны в Истринском городском округе сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что «разрушений и пострадавших в результате происшествия нет», на месте работают специалисты экстренных служб.

После этого сообщение в столице объявили режим «Ковер» и закрыли аэропорты: по меньшей мере 9 рейсов перенесли, еще два отменили. Также восемь самолетов задерживают вылет в Домодедово и Шереметьево.

Напомним, 27 сентября в российском городе Щелково в Московской области раздался мощный взрыв, после чего поднялся дым. Пожар начался в районе военного аэродрома «Чкаловский».

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