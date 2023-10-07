Путину на его день рождения пожелали «отправиться в ад» 6 7.10.2023, 15:09

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У главы РФ есть там «долговые обязательства».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал в Киеве интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру. Тот спросил, что он может пожелать Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 71 год.

«У него есть долговые обязательства в аду. Ему пора отправиться туда. И ответить на все вопросы, почему этот человек, как он сам себя считает, продолжает уничтожать других людей. Почему он свои детские комплексы, свою неполноценность реализует массовыми геноцидными убийствами в другой стране.

И почему он считает, что за это никто не возьмёт у него итоговую плату. У него нет дня рождения. К сожалению, как и у многих плохих исторических персонажей, это не дата рождения человека. Это дата появления испытания человечеству, может ли оно принимать правильные решения, когда видит перед собой таких субъектов, как Путин. А какое правильное решение? Дать возможность Украине закончить время правления собственно Путина в Российской Федерации», — ответил Подоляк.

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