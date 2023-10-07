«Катин ухажер – из столицы. Надеемся, не сбежит, когда увидит нашу хатку» 3 7.10.2023, 18:36

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На что хватает денег семье в Могилевском районе.

Супругам из Могилевского района Елене и Александру еще нет и 60-ти. Вдвоем работают, сын и дочка уже выпорхнули из гнезда – кормить/поить/одевать детей не надо, но всё равно позволить себе лишнего они не могут. О своих доходах и расходах сельчане рассказали корреспонденту сайта magilev.by.

О семейном бюджете

Елена 37 лет проработала учителем начальных классов в сельской школе. Ушла на выслугу в 57 лет, сейчас получает очень даже приличную пенсию в 740 рублей. Сил еще много, поэтому женщина продолжает работать – устроилась в то же учебное заведение сторожем. Еще плюс 560 рублей.

Александр по образованию агроном, но сыт сельским хозяйством, по его признанию, по горло. Поэтому несколько лет назад стал рабочим в районной госорганизации. На 1,5 ставки он получает около 600 рублей.

Итого семейный бюджет составляет 1900 рублей.

О том, на что сегодня уходит больше всего денег

– Сейчас главная наша головная боль – ремонт, – признается Александр.

Да, бесспорно, свой дом в деревне требует куда больше вложений, чем квартира. Но супруги бы так не торопились с ним, если бы не семейные обстоятельства. Дочь Катя живет в Минске, познакомилась там с парнем из хорошей и состоятельной семьи. Вскоре привезет жениха (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) знакомиться с родителями…

– Не хотим ударить в грязь лицом. Катин ухажер – из столицы… Надеемся, не сбежит, когда увидит нашу хатку, – шутит Елена о своем двухэтажном доме, который им выделил лет 30-ть назад колхоз. И добавляет: – Если бы не наши 90-летние бабушки, ремонт бы никогда не сделали!

Речь идет о матерях наших героев – их, по очереди (то одну, то вторую), и «доглядают» супруги. Пенсию, а она у каждой из бабулечек свыше 800-ста рублей, те отдают детям. Так за последние месяцы Елена с Александром отремонтировали спальню, кухню и веранду. Ну и продолжают преображать жилье по мелочам. В общем, Катин минский парень шок не испытает.

О «сельских тратах»

Траты у семьи из Могилевского района не сильно отличаются от трат могилевчан. За небольшим исключением.

Наши герои держат курей, аж 20 штук! А один мешок 10-килограмового комбикорма стоит около 20 рублей. Хватает где-то на 2 недели. Значит, на месяц надо 2 мешка – 40 рублей.

– Я продаю по 3,50 рублей десяток яиц, – рассказывает Елена. – На курах особо не заработаешь, держать их невыгодно. А делаем это ради того, чтобы есть свое. В любой момент сколько надо, столько яиц и сварила. Домашние, свежие.

Свинья тоже есть в хозяйстве. Правда, не всегда – берут поросеночка через год. Прошлый урожай картошки был, мягко скажем, никакой, поэтому поросенком не обзавелись. Следующей весной супруги рассчитывают кабанчика уже прикупить. Из тех же соображений – мясо не химическое, чистое.

Следует сказать еще и о том, что пару неплохо выручает собственный огород. Летом картошка, морковка, кабачки, помидоры, огурцы, фрукты и ягоды свои. В холодную пору года – закатки из них же (мы пробовали салат-солянку Елены – м…м…м… пальчики оближешь).

Однако на уход за 20 сотками тоже надо «отслюнявить» в весенне-летний период – ориентировочно 150 рублей в месяц (окучивание, посев, навоз, химобработка, комбайн и др.).

Об остальных тратах и секретах экономии

На оплату коммунальных услуг (с Zala и интернетом) у семьи уходит 150 рублей в месяц, 2 телефона – ориентировочно 50 рублей.

У нашей героини – сахарный диабет, поэтому ей надо принимать дорогие препараты. Они обходятся в 110 рублей в месяц.

Александр ездит на работу на машине около 10 километров. Поэтому на бензин – рублей 150. А еще глава семьи курит, сигареты вытягивают из семейного бюджета 100 рублей ежемесячно.

И детям родители стараются подкинуть немного. Елена, например, взяла кредит, чтобы купить сыну кухню в могилевской квартире. Примерно 200 рублей в месяц тратится на наследников.

Одежда, средства гигиены и средства для дома – еще минус 200 рублей.

Всё остальное – еда. Закупаются наши супруги в основном не у себя в деревне, а в «Евроопте» в Могилеве. Так выходит куда дешевле – плюс-минус 750 рублей (продукты на себя, одну из проживающих в это время с супругами бабушек и приезжающих на выходные детей).

– Я никогда не была в санатории! – резюмирует Елена. – Думала, на пенсии получится съездить отдохнуть… Но пока это только мечты.

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