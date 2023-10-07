Бригада ВСУ уничтожила 25 российских танков за четыре дня
- 7.10.2023, 19:15
На Лимано-Купянском направлении.
Военные 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго на Лимано-Купянском направлении ликвидировали 25 российских танков за последние 4 дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.
По словам Лысогора, за минувшие сутки на данном направлении военными ВСУ было уничтожено 28 образцов вооружения и военной техники противника.
Среди них:
▪ семь танков Т-72,
▪ один Т-90,
▪ самоходный миномет «Тюльпан»,
▪ ЗРК «Стрела-10».
Кроме того, там произошло 14 боевых столкновений, в ходе которых было ликвидировано 148 захватчиков.
Ситуация на Лиманском направлении
Раньше мы писали, как холода повлияют на контрнаступление ВСУ. По словам начальника прессслужбы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, ВСУ к этому готовятся.
Также Евлаш в эфире телемарафона сказал, что ВСУ признали Лимано-Купьянским направление самым тяжелым на фронте. Ситуация там труднее, чем на Бахмутском направлении.