закрыть
7 октября 2023, суббота, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Именно этому меня учили в Москве»

  • Станислав Кучер
  • 7.10.2023, 19:25
  • 7,356
«Именно этому меня учили в Москве»
Станислав Кучер

Позор «настоящих мужчин» из Палестины.

Пандемия средневековья ползет по планете. История человечества знает примеры стран, где прошлое побеждало будущее, иногда для нескольких поколений (Иран, Афганистан, Ливан), но с Израилем эта тема точно не пройдет.

Сектор Газа стал в свое время первой горячей точкой в моей биографии. Осенью 92-го, последнего года первой интифады, меня там сначала чуть не убили, а затем, узнав, что я репортер, да еще из России, привели в свой бункер и поили чаем палестинские боевики. Я очень хорошо помню, как они вдохновенно рассказывали о своей готовности умирать самим и убивать как можно больше израильтян вне зависимости от пола и возраста. Местный вождь, закончивший в свое время Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, на прощание тогда сказал мне: «Только готовность умирать и убивать за великую идею делает жизнь настоящего мужчины полной! Именно этому меня учили в Москве».

Я не знаю, жив ли сейчас этот человек, но ни секунды не сомневаюсь, что кто-то из его отпрысков или родных сегодня так же вдохновенно издевается над безоружными пленными гражданами, женщинами, стариками ненавистного им Израиля. Обезумевшие фанатики, «настоящие мужчины», чьих отцов учили в Москве. В сети полно фото и видео, снятых самими «мужчинами», посмотрите, если сомневаетесь. Палестинский народ, как и любой другой, очень разный. Но те, кто творят зверства в отношении израильтян - воплощение самого позорного и худшего, что есть в человеке.

Отдельный позор - то, как злорадствуют сейчас политические проститутки в российских медиа, насмехаясь над уехавшими от путинизма и войны в Израиль россиянами. Хотя тут, конечно, ничего нового.

Средневековье - это тьма, тьма - это отсутствие света, у нее нет самостоятельного существования. Народ Израиля не раз сражался со средневековьем и побеждал. Так будет и на этот раз. Сил и стойкости всем, на кого сейчас свалилось это новое тяжелое испытание.

Станислав Кучер, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин