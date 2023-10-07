«Именно этому меня учили в Москве» Станислав Кучер

7.10.2023, 19:25

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Станислав Кучер

Позор «настоящих мужчин» из Палестины.

Пандемия средневековья ползет по планете. История человечества знает примеры стран, где прошлое побеждало будущее, иногда для нескольких поколений (Иран, Афганистан, Ливан), но с Израилем эта тема точно не пройдет.

Сектор Газа стал в свое время первой горячей точкой в моей биографии. Осенью 92-го, последнего года первой интифады, меня там сначала чуть не убили, а затем, узнав, что я репортер, да еще из России, привели в свой бункер и поили чаем палестинские боевики. Я очень хорошо помню, как они вдохновенно рассказывали о своей готовности умирать самим и убивать как можно больше израильтян вне зависимости от пола и возраста. Местный вождь, закончивший в свое время Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, на прощание тогда сказал мне: «Только готовность умирать и убивать за великую идею делает жизнь настоящего мужчины полной! Именно этому меня учили в Москве».

Я не знаю, жив ли сейчас этот человек, но ни секунды не сомневаюсь, что кто-то из его отпрысков или родных сегодня так же вдохновенно издевается над безоружными пленными гражданами, женщинами, стариками ненавистного им Израиля. Обезумевшие фанатики, «настоящие мужчины», чьих отцов учили в Москве. В сети полно фото и видео, снятых самими «мужчинами», посмотрите, если сомневаетесь. Палестинский народ, как и любой другой, очень разный. Но те, кто творят зверства в отношении израильтян - воплощение самого позорного и худшего, что есть в человеке.

Отдельный позор - то, как злорадствуют сейчас политические проститутки в российских медиа, насмехаясь над уехавшими от путинизма и войны в Израиль россиянами. Хотя тут, конечно, ничего нового.

Средневековье - это тьма, тьма - это отсутствие света, у нее нет самостоятельного существования. Народ Израиля не раз сражался со средневековьем и побеждал. Так будет и на этот раз. Сил и стойкости всем, на кого сейчас свалилось это новое тяжелое испытание.

Станислав Кучер, Telegram

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