Держись, Земля обетованная
- Анна Гин
- 7.10.2023, 22:04
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Чтобы добро победило зло.
Мир сошел с ума – это когда в двадцать первом веке ты, наконец, дозваниваешься дочери, и вы обе перекрикиваете сирены. Ты свою, харьковскую, а она свою, тель-авивскую.
«Саш, ты в безопасности? Алло, алло, алло».
«Мам, как у там вас? Ты меня слышишь?».
Поговорили.
Как причитает моя соседка, «живы, и слава Богу».
Тот случай, когда добавить нечего.
А воздушная тревога на обоих концах провода орет абсолютно одинаково. Провозглашает приближающуюся смерть, насилие, горе.
В детстве я загадывала на дни рождения два желания – «собаку» и «чтобы добро победило зло».
Собака у меня уже есть, Господи.
Держись, Земля обетованная.
Анна Гин, Facebook