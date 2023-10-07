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Держись, Земля обетованная

  • Анна Гин
  • 7.10.2023, 22:04
  • 2,346
Держись, Земля обетованная

Чтобы добро победило зло.

Мир сошел с ума – это когда в двадцать первом веке ты, наконец, дозваниваешься дочери, и вы обе перекрикиваете сирены. Ты свою, харьковскую, а она свою, тель-авивскую.

«Саш, ты в безопасности? Алло, алло, алло».

«Мам, как у там вас? Ты меня слышишь?».

Поговорили.

Как причитает моя соседка, «живы, и слава Богу».

Тот случай, когда добавить нечего.

А воздушная тревога на обоих концах провода орет абсолютно одинаково. Провозглашает приближающуюся смерть, насилие, горе.

В детстве я загадывала на дни рождения два желания – «собаку» и «чтобы добро победило зло».

Собака у меня уже есть, Господи.

Держись, Земля обетованная.

Анна Гин, Facebook

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