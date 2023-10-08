Судный день №2: как Путин связан с нападением на Израиль 8.10.2023, 8:53

13,668

Эксперты обратили внимание на «красные» даты.

В субботу с утра, 7 октября, террористы группировки ХАМАС напали на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар и проникли на территорию страны. Десятки человек погибли, сотни пострадали, несколько десятков военных Израиля захвачены в плен. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны». О том, почему стало возможным нападение террористов на Израиль, как это отразится на войне в Украине и при чем здесь Россия, читайте в материале «Апострофа».

Начало войны

Для Израиля все началось неожиданно: рано утром в субботу, 7 октября, жители израильских городов на юге (рядом с сектором Газа) и в Тель-Авиве услышали воздушную тревогу. Из Сектора Газа начались массированные ракетные обстрелы. Уже в первые минуты появились раненые и погибшие.

Власти Израиля заявили, что по территории страны ударило больше двух тысяч ракет. Более того, несколько десятков боевиков проникли в израильские поселения, граничащие с сектором Газа. В результате ХАМАСовцы захватили в плен несколько десятков израильских военнослужащих, а также взяли в заложники мирных граждан.

Местные СМИ сообщили о прилетах ракет по двум крупнейшим электростанциям Израиля. На них начался пожар. Издание Haaretz заявило, что на юге Израиля повреждены электросети, что привело к отключениям электроэнергии.

Заявление ХАМАСа, Палестины и Ирана

В первые же минуты нападения один из командиров ХАМАСа Мохаммад Дейф объявил о начале «военной операции» под названием «Шторм Аль-Аксы». Причиной нападения террористы назвали оккупацию Израилем Палестины, а также обвинили Тель-Авив во «вторжениях» в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Впрочем, этими причинами ХАМАС всегда прикрывает свои теракты в отношении Израиля.

«Это день величайшей битвы за прекращение последней оккупации на земле», — заявил Дейф, добавив, что всего по Израилю было запущено 5000 ракет.

Как сообщает Jerusalem Post, «Палестинский исламский джихад» заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Высказался о нападении ХАМАС на Израиль и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Он заявил о праве палестинского народа защищаться от «терроризма и оккупационных войск».

Поддержал террористов и Иран. Советник верховного лидера этой страны Али Хаменеи генерал Рахим Сафави сказал: «Мы будем поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима».

Реакция Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил: «Сегодня утром террористическая организация ХАМАС совершил серьезную ошибку и начала войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех локациях. Государство Израиль выиграет эту войну».

ЦАХАЛ назвал операцию в Газе «Железные мечи».

«Десятки истребителей ВВС сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении армии Израиля.

Выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: «Мы находимся в состоянии войны, а не операции… Я приказал прежде всего освободить поселения от проникших террористов».

На данный момент в приграничных районах с Газой ведутся бои. Исполняющий обязанности главы местного совета Шаар ха-Негев в приграничной зоне с сектором Газа Йоси Керен сообщает, что в двух населенных пунктах в настоящее время ведутся бои «от дома к дому».

ЦАХАЛ проспал

Как показывают события, нападение боевиков ХАМАС стало для Израиля неожиданным, хотя израильские спецслужбы славятся своей эффективностью.

«Случившаяся колоссальная трагедия — это крупнейший провал спецслужб Израиля, - прокомментировал события израильский военный эксперт Давид Шарп, - Нападения такого масштаба не происходило много десятков лет. Мы наблюдаем крах всей рутинной концепции обороны границы. Считалось, что существующих инженерных сооружений и патрулей пограничников достаточно для обеспечения безопасности всего периметра от проникновения небольших групп, тогда как крупные операции должна была выявлять разведка. Однако совершенно внезапно произошел сначала крупнейший массированный обстрел, а затем и массовый прорыв на границе».

«ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) абсолютно не был к этому готов. Разведка и служба безопасности проспали организацию очень крупного нападения», - отметил эксперт.

Директор института мировой политики Евгений Магда в комментарии отметил, что нападение террористов ХАМАС на Израиль нанесло серьезный удар по публичному имиджу страны.

«Произошла демифологизация Израиля. Мы много лет жили в представлении, что Израиль контролирует ситуацию на Ближнем Востоке. Оказалось, что это не так», - сказал Евгений Магда.

«Действия израильских спецслужб вызывают множество вопросов, - отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко, - Этот удар застал ЦАХАЛ врасплох. Проспала и израильская разведка, что, казалось бы, с уровнем опыта, задействованных оперативников и агентурной сети – просто невозможно! Но, с другой стороны, это говорит и о том, что террористическая группировка имела очень высокий, секретный уровень подготовки к сегодняшнему удару».

«Эта ситуация очень опасна и для Беньямина Нетанияху, - считает Евгений Магда, - Его положение и так было шатким, особенно в последнее время, когда в Израиле проходили массовые протесты против судебной реформы. Теперь у Нетаньяху могут начаться политические проблемы».

Но, эксперт считает, что сейчас Нетаньяху не подаст в отставку. А вот после того, как все завершится, возможно придется это сделать.

Почему сейчас?

Эксперты также обратили внимание на «красные» даты. Евгений Магда считает, что сегодняшнее нападение на Израиль приурочено ко дню рождения Путина. А Александр Коваленко отметил, что эта атака на Израиль связана с «юбилеем» войны «Судного дня» и еврейским праздником Суккот.

«Дело в том, что 50 лет назад, 6 октября 1973 года началась война «Судного дня», которая завершилась полным разгромом арабской коалиции Египта, Сирии, Ирака и Иордании, поддерживаемой СССР», - заметил эксперт.

Кроме того, по словам Коваленко, нападение было совершено в священные для иудеев дни – в Шаббат недели Суккот. «Очевидно, что даты выбирались не спонтанно или ситуативно, сама террористическая атака цинично готовилась заранее», - написал эксперт.

Причем здесь Россия

МИД России по поводу событий в Израиле тоже сделал заявление, в котором обвинил ООН и её совет Безопасности: «Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».

То, что за нападением ХАМАСа на Израиль стоит Россия, фактически проговорился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, не забыв намекнуть на войну в Украине. Как всегда, в своей хамской манере он написал: «Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки (США) залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете?».

Эксперты тоже не сомневаются в причастности России к событиям в Израиле. «Думаю, что Россия подтолкнула ХАМАС и Иран, чтобы создать новую горячую точку на карте планеты», - прокомментировал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Россия же не может осудить ХАМАС – это ее стратегический партнер, - отметил Евгений Магда, - Делегация ХАМАС не раз и не два за последние годы были в Москве, встречались с Лавровым».

А политолог Виктор Небоженко ограничился в комментарии одним предложением: «Кто, на самом деле, напал на Израиль в день рождения Путина?».

Израиль и Украина

Прокомментировал события в Израиле президент Украины Владимир Зеленский.

«Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать ни единого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался подчинить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению», - сказал глава государства.

По мнению Евгения Магды, сейчас Израиль может нанести серьезные удары по объектам в Иране, что пойдет нам на пользу.

«Нетаньяху ходил с Путиным в колонне «Бессмертного полка» и вот результат. Израиль ограничивался только гуманитарной помощью Украине и не давал нам никакой военной помощи. Думаю, этот вопрос сейчас возникнет снова», - резюмировал Магда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».