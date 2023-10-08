закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Проснулись от сирен: Галкин рассказал, как пережил атаку на Израиль

  • 8.10.2023, 9:51
Проснулись от сирен: Галкин рассказал, как пережил атаку на Израиль

Известный артист впервые вышел на связь после ракетного удара по Тель-Авиву.

7 октября из сектора Газа палестинскими боевиками по территории Израиля было выпущено тысячи ракет – многие гражданские погибли, а также получили ранения. В эпицентре вооруженного конфликта оказалась семья российских артистов, которые после 24 февраля 2022 года эмигрировали из РФ в Израиль, Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Певица и шоумен-пародист сейчас проживают с десятилетними детьми Гарри и Лизой в Тель-Авиве.

Целый день звезды не выходили на связь с поклонниками, чем всерьез их обеспокоили. Под вечер Максим Галкин наконец сделал обращение на своей странице в Instagram.

Так, юморист, который поддерживает Украину и осуждает путинский режим, подтвердил, что находится с семьей в Израиле. По крайней мере, обстрелы ХАМАС они встретили именно там, проснувшись под звуки сирены.

Галкин поддержал Израиль, выразив соболезнования семьям погибшим и призвав молиться за заложников. Он также опубликовал фото флага страны и пожелал ей победы.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» – написал артист, добавив последнее предложение также на иврите.

Комментарии под публикацией Галкин закрыл, чтобы никто не смог ничего написать. И это не удивительно. В течение прошлого дня, пока артисты не выходили на связь, россияне в очередной раз продемонстрировали свою кровожадность и цинизм. Граждане страны-террористки ликовали, что их бывшим кумирам грозит опасность. Семье артистов желали смерти под их фотографиями в соцсетях.

Примадонна в своем профиле пока никак не отреагировала на то, что Израиль второй день находится в состоянии войны под обстрелами Палестины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин