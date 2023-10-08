Проснулись от сирен: Галкин рассказал, как пережил атаку на Израиль 8.10.2023, 9:51

Известный артист впервые вышел на связь после ракетного удара по Тель-Авиву.

7 октября из сектора Газа палестинскими боевиками по территории Израиля было выпущено тысячи ракет – многие гражданские погибли, а также получили ранения. В эпицентре вооруженного конфликта оказалась семья российских артистов, которые после 24 февраля 2022 года эмигрировали из РФ в Израиль, Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Певица и шоумен-пародист сейчас проживают с десятилетними детьми Гарри и Лизой в Тель-Авиве.

Целый день звезды не выходили на связь с поклонниками, чем всерьез их обеспокоили. Под вечер Максим Галкин наконец сделал обращение на своей странице в Instagram.

Так, юморист, который поддерживает Украину и осуждает путинский режим, подтвердил, что находится с семьей в Израиле. По крайней мере, обстрелы ХАМАС они встретили именно там, проснувшись под звуки сирены.

Галкин поддержал Израиль, выразив соболезнования семьям погибшим и призвав молиться за заложников. Он также опубликовал фото флага страны и пожелал ей победы.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» – написал артист, добавив последнее предложение также на иврите.

Комментарии под публикацией Галкин закрыл, чтобы никто не смог ничего написать. И это не удивительно. В течение прошлого дня, пока артисты не выходили на связь, россияне в очередной раз продемонстрировали свою кровожадность и цинизм. Граждане страны-террористки ликовали, что их бывшим кумирам грозит опасность. Семье артистов желали смерти под их фотографиями в соцсетях.

Примадонна в своем профиле пока никак не отреагировала на то, что Израиль второй день находится в состоянии войны под обстрелами Палестины.

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