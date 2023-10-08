Израиль нанес авиаудар по главе разведки ХАМАС 8.10.2023, 10:49

4,040

Уничтожена военная инфраструктура в секторе Газа.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали военную инфраструктуру около дома главы разведывательного управления террористической организации ХАМАС в Газе, сообщает newsru.co.il.

Издание также отмечает, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газы.

Источники в Газе сообщают, что в течение последнего часа ЦАХАЛ наносил удары по дому Мурада Абу Ракаба в Зуэйде, по офису «Ассоциации профсоюзов» в центре города Газа (полностью разрушен), по военному объекту в районе Султанас в Бейт-Лахии и на улице Аль-Караман в Бейт-Хануне (север сектора), по дому одного из лидеров ХАМАСа Фатхи Хамада около здания Аль-Тайэб (к югу от Бейт-Лахии), по дому лидера ХАМАСа Закарии Абу Умара в Хан-Юнисе (юг сектора).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».