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Прощание с мерзостью

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 8.10.2023, 12:49
  • 8,260
Прощание с мерзостью

У Симоньян есть верный соратник по дискредитации Путина.

Один из замечательных симптомов ухода в прошлое нынешних порядков – выступления их ярких представителей, которые, по существу, дискредитируют лично Путина в глазах широких народных масс и наглядно объясняют гражданам, что «так дальше жить нельзя».

Один из ярких примеров – пропагандистка Симоньян с ее нелепым высказыванием о ядерном взрыве над Сибирью. Эта дама, между прочим, словно специально подбирает слова так, чтобы вызывать всеобщую ненависть. Вспомните ее недавний вопрос великому геополитику на Валдае, когда Симоньян, скаля зубы, с оплывшим, блестящим лицом, словно сковородкой смазанной для жарки овощей оливковым маслом, умудрилась обгадить не только Армению, но и Украину (вопросом про Одессу). Причем, сделала это, когда Украина и наша страны были потрясены трагедий в селе Гроза. Удивительно недалекая «гражданочка», используя булгаковское словцо.

Но у Симоньян есть, так сказать, верный соратник по дискредитации установленных Путиным и его охвостьем порядков. Это – Кадыров.

Только что он сделал Героем Чечни своего сына, избивавшего человека на камеру. Произошло это на фоне отказа возбуждать против Кадырова-младшего уголовное дело. А также демонстративного отказа руководства страны реагировать на преступление, записанное на видео и одобренное старшим Кадыровым. По существу же, конечно, разбирательство по делу младшего Кадырова следовало вести за пределами Чечни. А по-хорошему, оба (папа и сын) должны были с прощальным воем вылететь и из власти, и из «элиты».

Выставление сына Кадырова Героем Чечни это, разумеется, глумление над законом, над российским обществом. Всем это ясно. И дискредитация не только центральных властей, которые, разумеется, проглотят и это (причем, эти самые власти и создали такие порядки). Это – умаление власти как таковой, власти, как силы обязательного для всех закона.

Конечно, нормальным людям давно известно, кто такие эти персонажи вроде Кадырова и Симоньян, но значение их (в одном случае, недалеких, в другом провинциальных) выходок в том и состоит, что они показывают широким массам, насколько уродливые формы обрела закатная путинщина.

Примерно то же было на излете Российской империи – с распутинщиной. Вероятно, она сыграла свою роль в падении монархии и последующей трагедии нашей страны.

Поэтому нас вовсе не радует то, что творят Кадыров, Симоньян, Песков, Захарова, Соловьев, Медведев и другие персонажи. Включая «попавшего в случай» великого геополитика, который давно неадекватен. Да, впрочем, никогда не был адекватным со своими убогими представлениями об устройстве страны и мира, вынесенными частью из «курилок», в которых нижние чины КГБ обсуждали мировые новости, а частью из опыта бандитского Петербурга 90-х. Это и были «его университеты».

Мы не ждем ничего хорошего от идущего в нашей стране разложения верхушки. Но то, что созданный ими порядок разрушается и погибнет – это точно. С тяжелыми, к сожалению, последствиями для нашей страны. Но если даже это случится, мы постараемся пройти тяжелые времена с честью, не будем жалеть о подлой четверти века. Не бросим цветов на опустившуюся плиту по той лишь причине, что нам довелось в этом времени жить. Прибережем гвоздики погибшим героям. От нынешней мерзости мы не возьмем в будущее нечего.

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