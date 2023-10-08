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«Рядом проходит группа и убивает людей — надеюсь, они не найдут нас»

  • 8.10.2023, 15:31
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«Рядом проходит группа и убивает людей — надеюсь, они не найдут нас»

Опубликована последняя переписка израильтянки, которую террористы похитили на фестивале в кибуце Реим.

В ночь на 7 октября недалеко от города Офаким в кибуце Реим, расположенном на границе с сектором Газа, проходил фестиваль электронной музыки Nature Party.

Утром 7 октября, когда ХАМАС начал массированную атаку на Израиль, сотни участников мероприятия были вынуждены убегать от обстрелов по пустыне. Часть из них была убита, часть — взята боевиками в заложники.

Боевики ХАМАС опубликовали видео, на котором девушку вместе с другими людьми похищают и увозят в сектор Газа. Друзья опознали похищенную, это — жительница Израиля Ноа Аргамани. На данный момент ее судьба остается неизвестной.

Вместе с 25-летней жительницей Израиля Ноа Аргамани с музыкального фестиваля Nature Party боевики ХАМАС похитили и ее молодого человека — 30-летнего Авинатана Ора.

На скриншотах, которые ASTRA предоставили друзья похищенных, — последние сообщения молодых людей перед похищением. Первой о случившемся своей подруге сообщает Ноа.

Сообщения отправлены 7 октября в 8 утра:

— 08:02 Где ты? — Мы здесь, на парковке, не выходим. — <…> Скажи мне, что все в порядке. — 09:07 Вам удалось выбраться?? — Нет. Надеюсь, кто-то придет и спасет нас.

В 9:40 утра молодой человек Ноа Авинатан переписывается уже со своим другом:

— 9:41 Где ты? Ты ходил на вечеринку? — Мы с Ноа прячемся здесь. Где? Вы были на вечеринке на юге? — Рядом с нами проходит группа и убивает людей. Надеюсь, они нас не найдут — Ты шутишь? Серьезно? Отправь местоположение.

После этого Авинатан отправляет другу свое фото, сделанное в сухой траве и геолокацию. Он пишет: «Сообщите, что здесь группа из 20 человек, которые находят прячущихся людей и совершают с ними преступления, убивают. Пусть сюда срочно пришлют солдат».

В 10:03 Авинатан пишет другу: «Все еще прячемся здесь с Ноа. Пошлите сюда солдат. Срочно». Затем молодой человек выходит на связь в 10:20, спрашивая, есть ли новости. Друг отвечает: «Упорно работаю над этим». Ноа пишет последнее сообщение в 10:27: «У нас нет машины». С тех пор Ноа и Авинатан на связь не выходили, говорит ASTRA их подруга Рони. Позже боевики опубликовали видео, на котором запечатлено похищение Ноа и Авинатана. На кадрах девушку увозят на мотоцикле, она кричит: «Не убивайте меня!», а ее молодого человека со связанными за спиной руками ведут по дороге. Обоих на этом видео опознали родные, говорит их подруга Рони.

«Мы не знаем, где они сейчас находятся. С ними похищены еще участники фестиваля. Никакой точной информации нет. Мы прикладываем все силы, чтобы найти и спасти их», — рассказала ASTRA подруга похищенной пары.

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