Экономисты: Налог для «богатых» указал на важную проблему властей 5 8.10.2023, 17:11

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Армию чиновников и силовиков надо чем-то кормить.

С 2024 года чиновники планируют ввести дифференцированные ставки подоходного налога. В этом случае часть богатых белорусов будет платить такой налог по ставке почти в два раза выше, чем все остальные. Выиграет ли от этого бюджет и для чего такая мера вводится в «социальном» белорусском государстве, журналисты «Зеркало» спросили у экспертов проекта «Нашы грошы».

Кто в Беларуси получает в год 200 тысяч

Если проект Налогового кодекса примут в том виде, в котором его разработали и опубликовали на национальном правовом интернет-портале, то со следующего года белорусы, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в год, будут платить 25% подоходного налога с суммы превышения (сейчас — 13%). Таких белорусов не так уж много и это те самые «жирные коты» (так Лукашенко называл банкиров), руководители крупного бизнеса и другие группы богатых людей, в адрес которых чиновники стали все чаще высказывать свою нелюбовь.

Если разделить 200 тысяч рублей на 12 месяцев, то выходит, что в среднем человек, который должен будет платить налог по более высокой ставке, ежемесячно зарабатывает 16,7 тысячи рублей. По данным Белстата, в мае этого года в нашей стране всего 9629 человек получали зарплату более 10 тысяч рублей в месяц. Сколько из них имели заработок выше 16 тысяч, неизвестно. В общереспубликанском банке вакансий нет ни одного предложения работы с такой зарплатой. Судя по проекту изменений в Налоговый кодекс, речь не только о зарплатах.

Примечательно, что даже у некоторых руководителей торговых сетей, из-за доходов которых в начале года всполошился лично Александр Лукашенко, зарплаты не дотягивают до обозначенной планки. Политик пригрозил «жесточайшими разборками» по зарплатам высокооплачиваемых менеджеров ритейла. Может быть, повышенные налоги — это и есть реализация того плана борьбы с богатыми белорусами.

Насколько обоснованно такое нововведение сейчас

Как подчеркивают эксперты проекта «Нашы грошы», прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу действует во многих странах, в том числе Евросоюза. То есть богатые граждане страны платят этот налог по более высоким ставкам. Но одновременно с ней в этих государствах применяется налоговый вычет для тех, кто зарабатывает меньше определенной суммы.

— Делается это, как правило, для того, чтобы более-менее выровнять людей по доходам, чтобы, в первую очередь, было меньше бедных. Для этого правительства обкладывают более высокими налогами богатых, — объясняют эксперты.

В условиях демократической страны, когда граждане могут избирать парламент, который определяет, как будут расходоваться дальше эти суммы, такая ситуация — достаточно адекватная, отмечают аналитики. Потому что богатые люди ведь зарабатывают эти деньги не в вакууме, а в том обществе, в котором живут. К тому же они имеют большое влияние на это общество, в том числе политическое. Следовательно, считается справедливым, что они за счет более высокой ставки подоходного делятся своими деньгами с обществом.

— Насколько это оправдано в Беларуси? В нашей стране никогда не рассматривали подобные вопросы с точки зрения таких ценностей, как желание более-менее выровнять людей по доходам, предоставить различные социальные возможности для людей, для того, чтобы, допустим, дети из бедных семей имели близкие возможности к детям из богатых семей. То есть это вопрос не ценностного подхода, это вопрос технического сведения бюджета, — продолжают аналитики.

Более того, по оценке экономистов, такое нововведение как раз показывает наличие проблем с финансированием бюджета.

— Минфин ищет возможности, где урвать денег, чтобы его профинансировать. Поэтому они вводят разные дополнительные налоги, в том числе прогрессивную шкалу, которую мы сейчас обсуждаем, плюс кратно увеличили налоги, например, ИП. Собственно говоря, проблема заключается в том, что у Лукашенко иссякает любой золотой запас. Армию чиновников и силовиков надо чем-то кормить. Большому количеству пенсионеров тоже надо платить пенсии — хотя бы чтобы они с голоду не помирали. Чтобы покрывать расходы, приходится все больше и больше отбирать денег у людей, которые эти деньги зарабатывают.

Что с поддержкой более бедных в нашей стране

— В отличие от стран Западной Европы, в Беларуси это очень странная поддержка. Она, как правило, имеет не адресный, а классовый характер, — отвечают экономисты проекта «Нашы грошы». — Если поддерживаем население, то делаем дешевую коммуналку всем. А разницу получаем за счет бизнеса. При этом неважно установлены льготы на коммуналку для маленькой квартирки, где живет одинокая пенсионерка, или для жилья состоятельного человека на 100−200 квадратов. То же самое касается льготных тарифов в сельской местности, которыми могут пользоваться люди, которые построили коттедж в три этажа.

Такая система поддержки населения основана на смешении советских идеалов и принципов, считают эксперты.

— Это не реформированная система с очень сильным советским наследием, когда социально близким классам мы что-то даем, а у социально или классово далеких — отбираем, — говорят эксперты. — Но и люди не дураки, они в этой системе пытаются искать дыры, в том числе пытаются влезть в те льготы, которые им не положены. И в рамках этого советского подхода это вполне хорошо получается.

Выиграет ли бюджет от двойного налогообложения богатых

Как указано выше, изменение коснется довольно небольшой группы людей, имеющей высокий доход. Значит, большинство людей не заметит изменений. Они, скорее, коснутся некоторых высокооплачиваемых айтишники, бизнесменов с хорошим доходом, директоров и топ-менеджеров крупных компаний.

— Есть вероятность, что эти люди будут искать способ оптимизировать свои денежные поступления так, чтобы избежать уплаты повышенных налогов. — считают экономисты. — В случае приличной выгоды, будут искать возможности перевод денег за границу.

Тем более, у таких высокооплачиваемых людей всегда достаточно консультантов, готовых за какой-то процент от выгоды найти им нужную схему.

Но вряд ли этим нововведением закончится стремление обложить богатых дополнительными налогами, считают аналитики проекта. Скорее всего, это лишь эксперимент, за которым последует либо снижение планки, после которой белорусы должны платить более высокий подоходный налог, либо в случае, если произойдет ускорение инфляции и девальвации, а эта планка повышаться не будет. Тогда такой налог будет охватывать большее число людей.

Экономисты: Налог для «богатых» указал на важную проблему властей

Армию чиновников и силовиков надо чем-то кормить.

С 2024 года чиновники планируют ввести дифференцированные ставки подоходного налога. В этом случае часть богатых белорусов будет платить такой налог по ставке почти в два раза выше, чем все остальные. Выиграет ли от этого бюджет и для чего такая мера вводится в «социальном» белорусском государстве, журналисты «Зеркало» спросили у экспертов проекта «Нашы грошы».

Кто в Беларуси получает в год 200 тысяч

Если проект Налогового кодекса примут в том виде, в котором его разработали и опубликовали на национальном правовом интернет-портале, то со следующего года белорусы, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в год, будут платить 25% подоходного налога с суммы превышения (сейчас — 13%). Таких белорусов не так уж много и это те самые «жирные коты» (так Лукашенко называл банкиров), руководители крупного бизнеса и другие группы богатых людей, в адрес которых чиновники стали все чаще высказывать свою нелюбовь.

Если разделить 200 тысяч рублей на 12 месяцев, то выходит, что в среднем человек, который должен будет платить налог по более высокой ставке, ежемесячно зарабатывает 16,7 тысячи рублей. По данным Белстата, в мае этого года в нашей стране всего 9629 человек получали зарплату более 10 тысяч рублей в месяц. Сколько из них имели заработок выше 16 тысяч, неизвестно. В общереспубликанском банке вакансий нет ни одного предложения работы с такой зарплатой. Судя по проекту изменений в Налоговый кодекс, речь не только о зарплатах.

Примечательно, что даже у некоторых руководителей торговых сетей, из-за доходов которых в начале года всполошился лично Александр Лукашенко, зарплаты не дотягивают до обозначенной планки. Политик пригрозил «жесточайшими разборками» по зарплатам высокооплачиваемых менеджеров ритейла. Может быть, повышенные налоги — это и есть реализация того плана борьбы с богатыми белорусами.

Насколько обоснованно такое нововведение сейчас

Как подчеркивают эксперты проекта «Нашы грошы», прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу действует во многих странах, в том числе Евросоюза. То есть богатые граждане страны платят этот налог по более высоким ставкам. Но одновременно с ней в этих государствах применяется налоговый вычет для тех, кто зарабатывает меньше определенной суммы.

— Делается это, как правило, для того, чтобы более-менее выровнять людей по доходам, чтобы, в первую очередь, было меньше бедных. Для этого правительства обкладывают более высокими налогами богатых, — объясняют эксперты.

В условиях демократической страны, когда граждане могут избирать парламент, который определяет, как будут расходоваться дальше эти суммы, такая ситуация — достаточно адекватная, отмечают аналитики. Потому что богатые люди ведь зарабатывают эти деньги не в вакууме, а в том обществе, в котором живут. К тому же они имеют большое влияние на это общество, в том числе политическое. Следовательно, считается справедливым, что они за счет более высокой ставки подоходного делятся своими деньгами с обществом.

— Насколько это оправдано в Беларуси? В нашей стране никогда не рассматривали подобные вопросы с точки зрения таких ценностей, как желание более-менее выровнять людей по доходам, предоставить различные социальные возможности для людей, для того, чтобы, допустим, дети из бедных семей имели близкие возможности к детям из богатых семей. То есть это вопрос не ценностного подхода, это вопрос технического сведения бюджета, — продолжают аналитики.

Более того, по оценке экономистов, такое нововведение как раз показывает наличие проблем с финансированием бюджета.

— Минфин ищет возможности, где урвать денег, чтобы его профинансировать. Поэтому они вводят разные дополнительные налоги, в том числе прогрессивную шкалу, которую мы сейчас обсуждаем, плюс кратно увеличили налоги, например, ИП. Собственно говоря, проблема заключается в том, что у Лукашенко иссякает любой золотой запас. Армию чиновников и силовиков надо чем-то кормить. Большому количеству пенсионеров тоже надо платить пенсии — хотя бы чтобы они с голоду не помирали. Чтобы покрывать расходы, приходится все больше и больше отбирать денег у людей, которые эти деньги зарабатывают.

Что с поддержкой более бедных в нашей стране

— В отличие от стран Западной Европы, в Беларуси это очень странная поддержка. Она, как правило, имеет не адресный, а классовый характер, — отвечают экономисты проекта «Нашы грошы». — Если поддерживаем население, то делаем дешевую коммуналку всем. А разницу получаем за счет бизнеса. При этом неважно установлены льготы на коммуналку для маленькой квартирки, где живет одинокая пенсионерка, или для жилья состоятельного человека на 100−200 квадратов. То же самое касается льготных тарифов в сельской местности, которыми могут пользоваться люди, которые построили коттедж в три этажа.

Такая система поддержки населения основана на смешении советских идеалов и принципов, считают эксперты.

— Это не реформированная система с очень сильным советским наследием, когда социально близким классам мы что-то даем, а у социально или классово далеких — отбираем, — говорят эксперты. — Но и люди не дураки, они в этой системе пытаются искать дыры, в том числе пытаются влезть в те льготы, которые им не положены. И в рамках этого советского подхода это вполне хорошо получается.

Выиграет ли бюджет от двойного налогообложения богатых

Как указано выше, изменение коснется довольно небольшой группы людей, имеющей высокий доход. Значит, большинство людей не заметит изменений. Они, скорее, коснутся некоторых высокооплачиваемых айтишники, бизнесменов с хорошим доходом, директоров и топ-менеджеров крупных компаний.

— Есть вероятность, что эти люди будут искать способ оптимизировать свои денежные поступления так, чтобы избежать уплаты повышенных налогов. — считают экономисты. — В случае приличной выгоды, будут искать возможности перевод денег за границу.

Тем более, у таких высокооплачиваемых людей всегда достаточно консультантов, готовых за какой-то процент от выгоды найти им нужную схему.

Но вряд ли этим нововведением закончится стремление обложить богатых дополнительными налогами, считают аналитики проекта. Скорее всего, это лишь эксперимент, за которым последует либо снижение планки, после которой белорусы должны платить более высокий подоходный налог, либо в случае, если произойдет ускорение инфляции и девальвации, а эта планка повышаться не будет. Тогда такой налог будет охватывать большее число людей.

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