The Sun: Путин лечится от онкологического заболевания 7 8.10.2023, 18:51

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У хозяина Кремля могут наблюдаться множество тревожных симптомов.

За последнее время наблюдаются изменения во внешности и речи диктатора Владимира Путина в ходе публичных выступлений, которые могут свидетельствовать об ухудшении состояния его здоровья.

Президент РФ продолжает лечиться от онкологического заболевания. Согласно другим источникам, он страдает болезнью Паркинсона, пишет The Sun ссылаясь на документы, которые оказались в распоряжении журналистов.

Подчеркивается, что ы ходе встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном российский лидер на протяжении всей встречи переминался с ноги ногу и выглядел беспокойным.

На проблемы со здоровьем может указывать то, что хозяин Кремля делал повторяющиеся движения коленом и пытался контролировать левую ногу.

По мнению специалиста в области поведенческой психологии Джастина Гаспаровича, у Путина наблюдается симптоматика, похожая на ту, которая проявляются у людей с инсультом, мигренью, рассеянным склерозом, а также страдающих опухолями головного мозга.

Эксперт отмечает, что у хозяина Кремля могут наблюдаться множество тревожных симптомов, включая сильные головные боли, проблемы со зрением, онемение языка и конечностей.

«Если президент Путин действительно сталкивается с такими проблемами со здоровьем, это может повлиять не только на его физические возможности, но также на принятие решений, уровень стресса и общее психологическое состояние», — добавил Гаспарович.

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