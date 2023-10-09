Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов

9.10.2023, 13:41

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Владимир Пастухов

Дополнительные усилия Москвы и Тегерана уже мало что решают.

Пока все выглядит так, как будто Иран при деятельной поддержке России пожертвовал палестинцами, разменяв их как пешку на срыв сделки между Израилем и Саудовской Аравией, которая грозила резко изменить баланс сил в регионе не в пользу Ирана.

Превратится ли пешка в ферзя, будет сильно зависеть, во-первых, от решимости США реально применить силу (или создать видимость такой решимости) в случае, если Иран примет решение пожертвовать еще одно пешкой – Хизбаллой, а, во-вторых, в некоторой степени от готовности саудитов продолжить начатое, несмотря на провокацию.

Как ни странно, дополнительные усилия Москвы и Тегерана уже мало что решают, все «хорошее», что могли, они уже совершили. Прямое участие Ирана в конфликте с большой долей вероятности означало бы переход к ядерной войне на Ближнем Востоке, чего на самом деле мало кому хочется, а Москве так и вообще есть чем заняться на «Ближнем Западе».

Владимир Пастухов, Telegram

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