закрыть
9 октября 2023, понедельник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Превратится ли пешка в ферзя

  • Владимир Пастухов
  • 9.10.2023, 13:41
  • 4,122
Превратится ли пешка в ферзя
Владимир Пастухов

Дополнительные усилия Москвы и Тегерана уже мало что решают.

Пока все выглядит так, как будто Иран при деятельной поддержке России пожертвовал палестинцами, разменяв их как пешку на срыв сделки между Израилем и Саудовской Аравией, которая грозила резко изменить баланс сил в регионе не в пользу Ирана.

Превратится ли пешка в ферзя, будет сильно зависеть, во-первых, от решимости США реально применить силу (или создать видимость такой решимости) в случае, если Иран примет решение пожертвовать еще одно пешкой – Хизбаллой, а, во-вторых, в некоторой степени от готовности саудитов продолжить начатое, несмотря на провокацию.

Как ни странно, дополнительные усилия Москвы и Тегерана уже мало что решают, все «хорошее», что могли, они уже совершили. Прямое участие Ирана в конфликте с большой долей вероятности означало бы переход к ядерной войне на Ближнем Востоке, чего на самом деле мало кому хочется, а Москве так и вообще есть чем заняться на «Ближнем Западе».

Владимир Пастухов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин