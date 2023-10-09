Белорусское посольство в Израиле до сих пор «прорабатывает вопрос эвакуации» 1 9.10.2023, 14:03

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Соседняя Польша уже вывозит своих граждан.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и нанесли по стране тысячи ракетных ударов. От обстрелов в городе Ашкелон пострадали двое граждан Беларуси. Журналист «Зеркала» как обычный белорус позвонил в посольство РБ в Тель-Авиве и спросил, как эвакуировать родственника из страны.

— Будут ли эвакуировать граждан Беларуси из Израиля? — задал вопрос журналист.

— На текущий момент о каких-то централизованных эвакуационных мероприятиях речь не идет, — ответили на горячей линии посольства. — Мы прорабатываем этот вопрос. Если ваш родственник позвонит, мы запишем его данные. По меньшей мере будет у нас в списке. Если надо побыстрее выехать из Израиля, есть регулярные рейсы израильских авиакомпаний: El Al Israel («Эль Аль»), Israir. Они летают на Москву, Стамбул, Тбилиси (в этих городах можно пересесть на рейсы Belavia). Даже увеличивают частоту рейсов — на фоне того, что другие компании их отменяют. Но ситуация меняется от часа к часу, от дня ко дню. Возможно, кто-то возобновит рейсы — появится больше вариантов.

— Вы говорите, что прорабатывается вопрос эвакуации. Когда будет более конкретная информация?

— Мы изучаем вопрос. Но пока говорить об этом нет никакого смысла.

— Не знаете, как дела у белорусов, которые попали под обстрел в Ашкелоне?

— (пауза) Я знаю. Живы, скажем так.

Тем временем в аэропорту Варшавы сегодня утром приземлились первые два военных самолета с эвакуированными из Израиля поляками.

Военный Boeing сейчас летит в Израиль, чтобы забрать еще больше польских граждан.

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