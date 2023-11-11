Когда закончится война в Украине: прогноз полковника ВСУ 11.11.2023, 23:29

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Противостояние с Россией перейдет в другую форму.

У Вооруженных сил Украины есть возможность уничтожить российскую армию на территории Украины и выйти на украинско-российскую границу к осени 2024 года, но этим война не закончится.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Украина победит Россию в следующем году, если гаранты безопасности по Будапештскому меморандуму поставят необходимое вооружение.

«Противостояние с Россией не закончится. Мы освободим территорию, разобьем российскую армию, которая к нам зашла. Но боевые действия на границе продлятся еще минимум лет 10, пока российская империя будет существовать и разваливаться. Потому что развал начнется с Кавказа, скорее всего. Ну а дальше пойдет в Якутию. Поэтому нам придется держать армию вдоль линии границы, которая будет линией фронта и «купировать» пограничные стычки», — рассказал Роман Свитан.

Потому нельзя сказать, что война полностью закончится. Роман Свитан считает, что она будет в гораздо меньшей форме, примерно в таком режиме, как была восемь лет оккупации Донбасса и Крыма.

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