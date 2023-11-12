Кадыров снова унизил Москву Телеграм-канал «СерпомПо»

12.11.2023, 8:46

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Рамзан Кадыров

Теперь глава Чечни доволен.

Министр просвещения России Сергей Кравцов лично съездил к Кадырову и согласовал поправки в учебник истории, которые вызвали недовольство Кадырова.

Теперь Кадыров доволен: «Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

Обратите внимание на выражение «представил мне». Федеральный министр съездил на поклон, что Кадыров тотчас это удовлетворенно отметил. Снова унизив Москву. Это вопрос политический.

В конце-концов, нетрудно было найти способ, чтобы представить (разумеется, не Кадырову) а всей российской общественности главы о сталинских репрессиях. Но разве это для Кравцова?

Можно было бы сказать, что визит на поклон Кадырову это потеря достоинства. Если бы это достоинство у «вытащенных из кармана» назначенцев когда-нибудь было.

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