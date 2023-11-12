До последнего россиянина 2 Ирина Гиндина, planeta.press

12.11.2023, 10:50

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Протесты жен военных в Москве – первая ласточка?

В России уже давно никто не протестует. Во весь голос можно только восхвалять «мудрые» деяния руководства и лично сами знаете кого. Поэтому открытое выступление 20-ти или 30-ти отчаявшихся женщин так поразили общественность, что об этом написали многие отечественные и зарубежные интернет-издания.

Чего же хотели эти неустрашимые?

Они требовали провести ротацию военнослужащих и вернуть с войны своих мужей и сыновей.

Конечно же, разрешение на проведение такого мероприятия мэрия Москвы не дала, в связи с ковидными ограничениями.

Правда, как удобно? Вспоминают о них, когда надо что-то запретить. Но 200-тыс. февральского провоенного митинга в Лужниках эти ограничения, конечно же, не коснулись.

Впрочем, изворотливый женский ум нашел решение. Женщины влились в ряды коммунистов, которые 7 ноября 2023 года отмечали 106-годовщину Октябрьской революции, где и развернули свои плакаты. Продержались они не более 5 минут и сразу были отсечены от других митингующих и окружены плотным кольцом полиции.

Жены и матери военнослужащих – уже давно «головная боль» армейского начальства. Именно они «поднимают шум», когда их родные долго не выходят на связь, требуют положенных выплат, публично говорят об отсутствии экипировки, питания и о том, что зачастую их близким приходится воевать «голыми руками».

Отсутствие работы в регионах, высокая закредитованность вынуждает семьи отправлять мужчин на войну, чтобы хоть на время выскочить из бедности и унижения.

Но взамен они получают надломленного физически и духовно с букетом хронических заболеваний, обмороженного, раненого или контуженного человека. И никаких денег не хватит, чтобы привести его в норму.

Это, конечно, если он не погиб.

Ситуация еще усугубляется тем, что ни жены, ни сами военнослужащие так и не понимают за что воюют. Зачем им эта разоренная территория с враждебно настроенным населением? У украинцев в этом отношении, безусловно, преимущество. Они защищают свои земли, семьи и жизнь.

Между тем, в социальных сетях среди родственников военнослужащих настоящую бурю вызвало сообщение одного из провластных военкоров, цитирующего Путина, о том, что ротации не будет до окончания «СВО».

Женщины, в свою очередь, уже и не сдерживают себя: «Твари, верните наших сыновей!», « С таким отношением к бойцам, скоро совсем никого не останется…», «Не до конца СВО, а до последнего живого», «Когда наши ребята спросили про отпуска, то им сказали: вы отсюда выйдете либо 200, либо 300, вот так», «Из всего полка моего сына в живых осталось всего несколько человек. Вы бы видели этих пацанов, которые плачут».

Но как бы не возмущались родственники мобилизованных, однако заменить их на развязанной Кремлем войне некем. И все, кто сейчас на фронте скорее погибнут, чем попадут домой.

Путин не рискнет объявить о тотальной мобилизации. Потому что «частичная», объявленная осенью 2022 года, всколыхнула страну, вызвав у большинства опрошенных россиян стресс, страх и массовую тревожность.

На 300 тыс. мобилизованных из страны тогда выехало до 1 млн человек.

Такое потрясение в обществе перед выборами правящему режиму не нужно.

Удивительно, но в Украине, которая обладает гораздо меньшим мобилизационным ресурсом, и ротацию проводят, и в отпуск отпускают. Украинские воины даже могут выехать в отпуск за границу страны к своим семьям, например. В российской армии это немыслимо. У военнослужащих сразу изымаются загранпаспорта в случае призыва на военную службу.

Последние годы Россия входит в тройку стран с крупнейшей естественной убылью населения, где число смертей превышает рождаемость. Ни захват новых территорий с проживающим там населением, ни массовый ввоз мигрантов из Средней Азии, ни выплаты в виде материнского капитала не могут переломить ситуацию. Российские женщины отказываются рожать из-за нестабильной ситуации в стране. И война с Украиной свидетельствует об их правоте. Рожать, растить ребенка, чтобы он попал в чистилище войны?

9 ноября 2023 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подтвердила факт катастрофической ситуации с трудовыми ресурсами в стране. Она заявила, что главной проблемой экономики является не отсутствие денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, без которой невозможен ее рост.

Не хватает военнослужащих на фронте, работников на производстве. Куда же, за столь короткий период делись сотни тысяч работоспособных людей?

Потери на фронте – засекреченная информация, но судя по всему они огромны. В контексте его решения касаемо контрактников и мобилизованных, по всей видимости, Путин решил воевать до последнего россиянина? И последствия этой преступной авантюры предстоит испытать еще многим поколениям. Так и останутся неосвоенными огромные российские территории, некому будет содержать стареющее население страны.

Да и сколько погибших и нерожденных теперь на совести кремлевских?

Хотя может терпение у народа все же лопнет? Может 7 октября – это «первая ласточка”?

Заметим: тема публичных протестов обсуждается родственниками военнослужащих в Сети с лета. И уже намечены подобные протестные акции в Москве и регионах. Судя по всему, российским женщинам уже не страшно. Им страшно терять своих близких. И чтобы вернуть еще оставшихся в живых, они становятся на их защиту.

Ирина Гиндина, planeta.press

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