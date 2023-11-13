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Российский оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен

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  • 13.11.2023, 15:41
  • 4,986
Российский оккупант сломя голову бежит к украинским бойцам сдаваться в плен

Видео с беспилотника.

На Купянском направлении один оккупант сдался в плен украинским бойцам 30-й ОМБр. Процесс сдачи в плен был зафиксирован украинским беспилотником.

На записи видно, как оккупант сломя голову бежит полем навстречу украинским воинам. Один из них указывает захватчику направление движения, а двое – держат на прицеле.

«На Купянском направлении некоторые оккупанты делают правильный выбор и сдаются в плен. Видео от воинов 2-го батальона 30-й ОМБр», - пишет в комментарии автор публикации.

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