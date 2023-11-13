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В состав европейских социалистов были приняты две белорусские партии

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  • 13.11.2023, 15:56
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В состав европейских социалистов были приняты две белорусские партии

Пока — в статусе наблюдателей.

На конгрессе РЕS (Партия европейских социалистов) в Малаге 10 ноября прошел белорусские день. Две белорусские социал-демократические партии были утверждены в составе РЕS в качестве партий-наблюдателей.

были утверждены в составе  РЕS в качестве партий-наблюдателей.

Это партия Народная Грамада, лидером которой является Николай Статкевич, а также Белорусская социал-демократическая партия (БСДП).

«Это событие показывает, что белорусский вопрос возвращается в повестку дня. В европейскую структуру принимаются партии, лишенные регистрации в своей стране. Народная Грамада — в 2005 году, БСДП — пару месяцев назад», — рассказал сайту Charter97.org председатель Народнай Грамады Евгений Вильский.

На конгрессе выступал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, ряд других политиков и лидеров стран.

В своем выступлении представитель Народной Грамады поднял вопрос о политических заключенных Беларуси.

Глава PES Стефан Левен и Евгений Вильский
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