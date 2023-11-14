Как сделать, чтобы одежда не электризовалась: четыре простых лайфхака 3 14.11.2023, 15:04

1,466

Простые ингредиенты помогут справиться с этой проблемой.

Электризация ткани портит внешний вид одежды и сопровождается неприятными ощущениями для владельца. Вещи не держат форму, прилипают к телу и притягивают к себе пыль и шерсть.

Но OBOZ.UA нашел действенные лайфхаки, которые помогут избежать этого. Специальные средства не всегда помогают решить проблему, но можно избавиться от этого самостоятельно, используя простые ингредиенты.

Сода

При стирке добавьте стакан соды в барабан. Смесь не только сможет предотвратить электризацию и прилипание ткани к телу, но и удалит стойкие пятна и неприятный запах. Вещи лучше высушить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Лимонная кислота

После стирки ополосните вещи в смеси из лимонной кислоты. В 10 литрах теплой воды размешайте чайную ложку смеси. Такой раствор поможет избежать электризации и «освежит» вашу одежду.

Металлические вешалки

Старайтесь вешать вещи на металлические вешалки. Металл быстро устранит статическое электричество и ваши любимые вещи не будут «искриться».

Кондиционер для стирки

В небольшую бутылку с водой добавьте несколько капель кондиционера для одежды, все тщательно взболтайте и осторожно опрыскайте нужные вещи с обратной стороны. Такого эффекта хватит на несколько часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».