Чемпиона Гомеля по шахматам отправили на принудительное лечение из-за правды о Лукашенко 15.11.2023, 11:04

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Валерий Яроцкий

Гомельчанин обвинял диктатора в тяжких преступлениях.

Суд Центрального района Гомеля направил Валерия Яроцкого на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщает правозащитный центр «Весна».

Его обвинили в «клевете» в отношении Александра Лукашенко.

Судья Виктор Козачек вынес решение 19 июля, однако подробности дела правозащитникам стали известны только сейчас.

Валерий Яроцкий – уроженец Жлобина, он неоднократно был наблюдателем на выборах Белорусского Хельсинкского комитета. В 2019 году мужчина стал чемпионом города по шахматам, а также выиграл быстрый турнир в Осиповичах.

Согласно материалам дела, Яроцкий отправил рукописные и электронные письма в КГБ, МВД, прокуратуру и Центральную комиссию по выборам и референдумам, в которых обвинял Лукашенко в тяжких преступлениях.

Похожие письма он подготовил в отношении одного из прокуроров Гомельской области. Что именно было в текстах обращений, не уточняется.

«Суд» отправил Яроцкого на принудительное лечение, запретив покидать страну.

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