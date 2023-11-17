Официально: Украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра 17.11.2023, 10:53

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ВСУ провели серию успешных операций.

Украинские военные провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Об этом сообщает пресс-служба Морской пехоты Украины.

ВСУ держат плацдармы на левом берегу Херсонской области

Как отметили бойцы, в результате заранее спланированных мер по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.

«Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах», - говорится в сообщении.

Какие потери понес враг

В ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:

личного состава - 1216 убитыми и 2217 ранеными,

24 танка,

89 артиллерийских систем и минометов,

135 единиц разнообразной автомобильной техники,

48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,

9 РСЗО,

14 плавсредств,

15 единиц специальной техники,

4 командных пункта,

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские морские пехотинцы совершают огневые поражения на левобережье Херсонской области и проводят действия с целью уничтожения врага.

Что этому предшествовало

Напомним, что одним из направлений, где украинские воины преуспевают в последнее время, является Херсонское. Ранее аналитики сообщали, что морпехам удалось взять и удержать там три плацдарма. Впоследствии об успехах бойцов осторожно стали говорить и власти.

Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, заявил, что нашим военным удалось переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны также пришли к выводу, что ВСУ закрепились на левом берегу в Херсонской области.

Также в Силах обороны Юга сообщали, что на линии от 3 до 8 километров на протяжении побережья ВСУ оттесняют врага, а линия фронта - «достаточно подвижная».

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