Официально: Украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра
- 17.11.2023, 10:53
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ВСУ провели серию успешных операций.
Украинские военные провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
Об этом сообщает пресс-служба Морской пехоты Украины.
ВСУ держат плацдармы на левом берегу Херсонской области
Как отметили бойцы, в результате заранее спланированных мер по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.
«Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах», - говорится в сообщении.
Какие потери понес враг
В ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял:
личного состава - 1216 убитыми и 2217 ранеными,
24 танка,
89 артиллерийских систем и минометов,
135 единиц разнообразной автомобильной техники,
48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,
9 РСЗО,
14 плавсредств,
15 единиц специальной техники,
4 командных пункта,
29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.
Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Украинские морские пехотинцы совершают огневые поражения на левобережье Херсонской области и проводят действия с целью уничтожения врага.
Что этому предшествовало
Напомним, что одним из направлений, где украинские воины преуспевают в последнее время, является Херсонское. Ранее аналитики сообщали, что морпехам удалось взять и удержать там три плацдарма. Впоследствии об успехах бойцов осторожно стали говорить и власти.
Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, заявил, что нашим военным удалось переправиться через Днепр и закрепиться на левом берегу Херсонской области.
Кроме того, аналитики американского Института изучения войны также пришли к выводу, что ВСУ закрепились на левом берегу в Херсонской области.
Также в Силах обороны Юга сообщали, что на линии от 3 до 8 километров на протяжении побережья ВСУ оттесняют врага, а линия фронта - «достаточно подвижная».