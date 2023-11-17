Изгой, выйди вон Вера Перовская, Newssky

17.11.2023, 11:41

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Россию выгнали не только из правления ЮНЕСКО.

Россию впервые в истории исключили из состава исполнительного совета ЮНЕСКО, сообщил президент Украины. «Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать», — отметил Владимир Зеленский.

Исполнительный совет ЮНЕСКО является одним из трех ключевых органов организации, а также основным органом, ответственным за принятие стратегических решений и надзор за деятельностью. Насчитывает 58 членов, которых избирает Генеральная конференция — совещательный орган, в состав которого входят все члены.

Эпоха путинского влияния в мире приближается к концу. Террористическому режиму не место в международных организациях.

Варварское поведение российской армии несовместимо с принципами и целями ЮНЕСКО. Специализированное учреждение ООН отвечает за содействие по укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры, а также обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии. ВС РФ намеренно уничтожает школы, музеи и культовые постройки.

С начала полномасштабного вторжения по 25 сентября 2023 года Россия разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины. По данным Министерства культуры и информационной политики, полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной. Из них памятников национального значения — 118, местного значения — 653, только что обнаруженных — 64. За время полномасштабного вторжения пострадало 1582 объекта культурной инфраструктуры. Среди них библиотеки, галереи, музеи и прочие здания.

От российских террористических атак страдают в том числе и объекты, которые включены в список Всемирного наследия. В частности, Россия разрушила находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы. В ночь на 23 июля российская армия ударила по Спасо-Преображенскому кафедральному собору и повредила еще 28 памятников культурного наследия. Делегация из Италии оказалась первыми иностранцами, которые своими глазами увидели эти разрушения. Фотографии разрушенных памятников архитектуры Одессы облетели весь мир и были опубликованы в международной прессе.

Россияне грабят временно оккупированные территории, включая музейные коллекции и архивные фонды. Вывоз культурных ценностей из Украины стал крупнейшей кражей со времен Второй мировой.

В частности, были вывезены более 2 тис. экспонатов трех мариупольских музеев (в том числе бесценные картины Куинджи и Айвазовского), а также коллекция Мелитопольского краеведческого музея, включая скифское золото. Перед бегством из Херсона российские оккупанты вывезли экспонаты двух основных музеев города — краеведческого и художественного, а также часть собрания областной научной библиотеки. В целом из Херсона было вывезено более 15 тыс. экспонатов. Оккупанты украли даже останки любовника Екатерины II — князя Григория Потемкина, которые находились в Спасском соборе.

Российская армия уничтожает украинские библиотечные фонды, пытается заблокировать доступ украинцев к образованию на родном языке и удовлетворение своих культурных потребностей. На днях ВС РФ нанесли удар по Херсону, в результате которого была серьезно повреждена областная библиотека имени Гончара. В здании возник пожар, который тушили более полутора часов из-за угрозы повторных обстрелов.

Россия наносит непоправимый ущерб окружающей среде в Украине: уничтожаются природоохранные фонды, в заповедниках устраиваются сафари на краснокнижных животных, разрушена экосистема нижнего течения Днепра, выжигаются леса Украины. Всюду, куда ступает нога российского оккупанта, приходит смерть для всего живого.

На днях представителя России не избрали в состав Международного суда ООН. Советские и российские судьи были в составе судебного органа с 1946 года, таким образом, впервые в Международном суде ООН не будет российского представителя. Но это еще не конец — террористы должны быть изгнаны из международных организаций и понести ответственность за многочисленные преступления против Украины.

Вера Перовская, Newssky

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