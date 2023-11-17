«Вчистую проигрываем»: россияне паникуют из-за закрепления ВСУ на левом берегу Днепра 1 17.11.2023, 11:53

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Попытки контратаковать обернулись потерей редкого оружия.

Рассказы кремлевской пропаганды об «уничтожении украинского плацдарма» на левобережной части Херсонской области не соответствуют действительности.

Попытка применить по ВСУ тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» обернулась потерей этой боевой машины. Об этом сообщил Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с российской армией, передает Диалог.UA.

«Несмотря на многочисленные победные реляции о почти уничтожении украинского плацдарма на правом берегу Днепра, мы только лишь можем констатировать, что эти реляции преждевременны… Нам уже надоело видеть в «Телеге» четыре дня подряд «удары ТОС по н. п. Крынки» с разных ракурсов. Тот удар был одноразовым, а судьба того экипажа ТОС сейчас неизвестна», - написал Telegram-канал оккупантов.

Он констатировал, что командующий группировкой ВС РФ «Днепр» генерал Михаил Теплинский не в состоянии уничтожить украинский плацдарм на левобережье Днепра.

«Противник же продолжает накапливаться и усиливается. Контрбатарейную борьбу мы пока вчистую проигрываем», - написал Z-канал.

Напомним, что сегодня командование морской пехоты ВСУ официально подтвердило закрепление украинских войск на плацдармах на левом берегу Днепра.

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