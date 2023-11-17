Смоленск затрясло от взрывов: пожарные помчались в район авиазавода 10 17.11.2023, 12:44

14,790

Жители заявляют о бомбардировке города.

В российском Смоленске утром 17 ноября прозвучали громкие взрывы в районе местного авиазавода, где производят ракеты. Жители предположили, что его «вновь бомбят», сообщает obozrevatel.com.

Власти РФ заявили об атаке «украинских БПЛА», которая якобы была отбита. Однако россияне в сети выдали, что речь может идти о поражении, ведь в район взрывов понеслись пожарные авто.

По словам очевидцев, в общем было три взрыва – к тому же такой силы, что у некоторых «аж дом затрясло». Затем они увидели яркую вспышку над авиазаводом.

Местные жители также заметили, как в этот район ехали пожарные. Единичные жители Смоленска запаниковали, предположив, что им придется эвакуироваться из города, если «бомбардировки» продолжатся.

«На Автозаводской очень четко было слышно, пожалуй, авиационный снова бомбят», «Снова Покровку перекроют, пожалуй», «Хоть уезжай из Автозаводской», «Учимся жить в новых жизненных реалиях, товарищи», – сообщили россияне.

Смоленские власти заявили, что в небе над областным центром утром 17 ноября российские ПВО и РЭБ «поразили очередные украинские беспилотники самолетного типа». В частности, их якобы сбили над Заднепровским и Смоленским районами.

«Предварительно, пострадавших нет. На местах событий работают оперативные службы», – заверил глава региона Василий Анюхин.

Российское минобороны отметило, что беспилотников было три. О взрыве в районе авиазавода там ничего не сказали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».