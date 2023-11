Норвежские F-35 перехватили российские самолеты

Они приблизились к воздушному пространству НАТО.

Норвегия вынуждена была поднять в небо истребители F-35, чтобы перехватить группу российских истребителей и бомбардировщиков. Российские самолеты повернули вспять.

Об этом сообщило командование Воздушных сил НАТО.

Отмечается, что норвежские F-35 вылетели из коммуны Эвенес в ответ на пролет российских судов недалеко от воздушного пространства Альянса.

«Норвежские истребители пятого поколения обнаружили два бомбардировщика Ту-160, два МиГ-31 и два Ил-78. Российские суда вернулись в Россию вскоре после встречи с F-35», - говорится в сообщении.

🇳🇴 F-35 scrambled yesterday from Evenes, Norway due to Russian aircraft 🇷🇺 flying close to #NATO Allied airspace



The 🇳🇴 5th Gen fighters identified 2 Tu-160 Bombers, 2 MiG-31 & 2 Il-78 Midas. The 🇷🇺 Aircraft returned to Russia shorty after meeting the F-35s#SecuringTheSkies pic.twitter.com/dIWlnMveI2