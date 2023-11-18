«Путину подписали приговор» 18.11.2023, 10:01

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Россию выбросили из взрослой игры.

Главный вывод, к которому во время переговоров пришли Джо Байден и Си Цзиньпин – это то, что мир большой, и таким «монстрам» как США и Китаю в нем точно найдется место.

Сегодняшний мир двухполярный, и полюса «Россия» в этом мире нет. Вообще эта встреча больше была нужна Си Цзиньпину, потому что ситуация с экономикой у Китая очень сложная, и она очень сильно зависит от США.

Такое мнение высказал украинский журналист, военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале.

Более того, Байден сказал Си Цзиньпину, что США заинтересованы в сильной Украине, которая восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.

«Это прозвучало, и это крайне важно для Украины», – подчеркнул аналитик.

Вообще всеми своими заявлениями Байден и Си Цзиньпин подписали приговор Путину, потому что его там нет, в этих раскладах.

«Это взрослая игра, а Россия на взрослую игру не наработала. Ей нечего сказать, когда собираются такие крупнейшие игроки», — подытожил Гордон.

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