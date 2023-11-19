Крупнейший белорусский автомобильный портал объявил о последнем дне работы 1 19.11.2023, 14:49

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Вместо эпилога.

На крупнейшем белорусском автомобильном портале ABW.by появилась публикация под названием «Вместо эпилога». В ней говорится, что сегодня, 19 ноября, команда в последний раз обновляет информацию на сайте.

Авторы благодарят читателей, сотрудников, партнеров-рекламодателей, конкурентов и сотрудников организаций и ведомств, помогавших в подготовке материалов.

«Конечно, все было не так идеально и просто, как в этом благодарственном письме. Но сегодня – или хорошо, или никак», – говорится в материале.

Напомним, в июне 2022 года задержали журналиста ABW.by Юрия Гладчука и главного редактора сайта Юлию Мудревскую. Гладчука судили по статьям об «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК) и об «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 УК). Мудревскую обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» по ст. 342 УК за акции протеста 2020 года и приговорили к 1,5 года колонии. Директора ABW.by Виталия Полякова задержали в конце октября.

ABW.by объявил о прекращении работы 8 ноября, но до сегодняшнего дня продолжал обновляться.

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