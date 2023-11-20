В центре Варшавы женщина установила самодельное взрывное устройство 20.11.2023, 16:51

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Оно было наполненное газовыми баллонами и гвоздями.

Полиция задержала 38-летнюю женщину, которая планировала совершить теракт и установила самодельное взрывное устройство в центре Варшавы на День Независимости, отмечаемый 11 ноября. Задержанная интересовалась «Исламским государством» и ситуацией на Ближнем Востоке, передает TVP.

Оперативные действия сотрудников Варшавского I окружного управления полиции привели к установлению личности женщины, которая 10-11 ноября 2023 года около 2 часов ночи установила самодельное взрывное устройство и подожгла его на одной из улиц центра Варшавы. Устройство, наполненное газовыми баллонами, гвоздями и битым стеклом, могло создать серьезную угрозу здоровью и жизни многих людей.

Тем не менее в результате инцидента никто не получил серьезных травм. Один человек был ранен осколком в ногу.

Сообщается, что после установки устройства, женщина добралась до Центрального вокзала, откуда она села на поезд в сторону Вроцлава, а затем поехала к своему месту жительства в гмине Стшелин. После этого 38-летнюю женщину задержали у неё дома.

В ходе обыска выяснилось, что задержанная интересовалась ситуацией на Ближнем Востоке. Полиция изъяла предметы и гаджеты, связанные с «Исламским государством», а также предметы, которые можно было использовать для изготовления еще одного взрывного устройства.

Подозреваемую доставили в Варшаву, где ей было предъявлено обвинение в создании угрозы и создании опасности для жизни и здоровья многих людей и подготовке создания такой угрозы.

Суд временно арестовал женщину на три месяца.Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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