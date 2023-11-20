Польша ввела изменения при выдаче виз белорусам с картой поляка 1 20.11.2023, 17:39

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Они уже действуют.

Белорусским властям будет сложнее узнать о польских корнях — по отметке в визе уже нельзя будет понять, что у человека, пересекающего границу, есть карта поляка. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

До сих пор белорусы с картой поляка получали визу с цифрой 18 на визовом стикере, что облегчало их идентификацию. Теперь же МВД Польши внесло изменения в процедуру выдачи виз иностранцам. Это связано с тем, что растет количество репрессий в отношении белорусов с картой поляка. После внесения изменений им будет присвоен номер 23 в визовом стикере. Такие визы выдаются, в частности, участникам программы Poland Business Harbour, членам их семей, а также туристам с неназванными целями.

— Достаточно один раз пересечь границу на основании такой визы, чтобы стать объектом внимания властей. Режим создает базы данных людей с польскими корнями. У таких людей могут быть неприятности на работе, особенно если они работают в государственном секторе, например в образовании. Польское национальное меньшинство представляет угрозу для режима, — считает эксперт юридической фирмы WKB Wiercinski, Kwiecinski, Baehr, соруководитель Восточного отдела Анна Мациевская.

При этом она подчеркивает, что изменения идут в правильном направлении. Люди с картой поляка смогут реализовывать свои права в Польше, но без риска раскрытия этого факта белорусским властям.

Новые положения будут распространяться на новые заявки, а также на те, которые были поданы, но не рассмотрены до вступления постановления в силу.

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