Нефть Brent подорожала до $82,78 за баррель 20.11.2023, 20:40

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Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения поставок странами ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,8% и поднялась до $82,78 за баррель по состоянию на 20:27 по Минску.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,7%, до $78,1 за баррель.

Нефть марки Brent отыграла большую часть падения прошлой недели. На торгах в четверг, 16 ноября котировки падали более чем на 5% — до $76,6 за баррель из-за опасений по поводу падения спроса в Китае и США. Это минимальное значения с июля 2023 года. В понедельник, 20 ноября, цена вернулась к уровням начала прошлой недели.

Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения поставок ОПЕК+, сообщил Reuters. Участники ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен после четырех недель снижения из-за опасений по поводу спроса.

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