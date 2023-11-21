Три убыточные сельхозорганизации Гомельской области переданы новым собственникам 21.11.2023, 18:19

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Новые владельцы вряд ли обрадуются.

В Гомельской области станет на три сельскохозяйственных предприятия меньше. Местные власти, которым принадлежали хозяйства, приняли решение об их присоединении к другим предприятиям, отмечает «Флагшток».

В Петриковском районе КСУП «Челющевичи» было преобразовано в открытое акционерное общество для того, чтобы в последующем присоединить в качестве дочерней компании к холдингу «Беларуськалий-Агро».

В «Челющевичи» имеется 38 тысяч крупного рогатого скота, однако предприятие долгое время испытывает финансовые проблемы и находится в перечне неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению Гомельского облисполкома.

В составе холдинга «Беларуськалий-Агро» хозяйство из Петриковского района станет первым из Гомельской области. В настоящее время в его структуру входит пять хозяйств Минской области.

Кормянский райисполком принял решение о присоединении КСУП «им. Володарского» к ОАО «Кормаагросервис». Дополнительный выпуск акций ОАО «Кормаагросервис» будет передан в собственность Кормянского района.

КСУП «им. Володарского» также долго время находился в перечне неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. У нового владельца имущества дела обстоят не намного лучше. Совокупная прибыль ОАО «Кормаагросервис» за последние два года составила -700 тыс. BYN.

В Рогачевском районе КСУП «Новый путь» присоединили к ОАО «Рогачевский агросервис». Новому собственнику также будет сложно выдержать дополнительную ношу, ведь последние два года чистая прибыль ОАО «Рогачевский агросервис» составляла всего соответственно 2 и 1 тыс. BYN.

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