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«Хватит прикидываться»: грустный Соловьев неожиданно напал на Минобороны России

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  • 23.11.2023, 8:35
  • 11,028
«Хватит прикидываться»: грустный Соловьев неожиданно напал на Минобороны России

Пропагандист ностальгирует по времени, когда не было войны с Украиной.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев ностальгирует по времени, когда не было войны между Россией и Украиной, которую РФ и развязала.

Пропагандист скучает по мирному времени и новостям без сводок Минобороны. Говорит, не поверил бы, если бы ему когда-нибудь сказали, что Украина будет атаковать территорию России.

«Хватит прикидываться, не должно быть такого», — заявил Соловьев в адрес Минобороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ.

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