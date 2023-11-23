«Хватит прикидываться»: грустный Соловьев неожиданно напал на Минобороны России

«Хватит прикидываться»: грустный Соловьев неожиданно напал на Минобороны России11
- 23.11.2023, 8:35
- 11,028
Пропагандист ностальгирует по времени, когда не было войны с Украиной.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев ностальгирует по времени, когда не было войны между Россией и Украиной, которую РФ и развязала.
Пропагандист скучает по мирному времени и новостям без сводок Минобороны. Говорит, не поверил бы, если бы ему когда-нибудь сказали, что Украина будет атаковать территорию России.
«Хватит прикидываться, не должно быть такого», — заявил Соловьев в адрес Минобороны РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ.