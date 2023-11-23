В составе ВСУ воюет Вадим Титушко, чья фамилия обогатила сразу несколько языков 2 23.11.2023, 22:50

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Он изменил свое мировоззрение.

На десятилетие украинской Революции достоинства в Украине вспомнили о человеке, фамилия которого в то время приобрела символическое значение как в украинском языке, так и в некоторых других. Речь идет о Вадиме Титушко.

Как написал в Facebook политик и общественный деятель Юрий Юзич, который сам сейчас на фронте:

«В это трудно поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72-бригады «Черные запорожцы». С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения … Пока многие «майдановцы» сидят по домам…».

Фамилия Вадима Титушко приобрела широкую известность в мае 2013 года. Тогдашние украинские власти, борясь со своими идеологическими оппонентами, приняли на вооружение тактику найма молодых людей, которые негласно использовались в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, драк, других акций с применением физической силы. Им гарантировались безнаказанность и покровительство со стороны правоохранительных органов, поэтому явление приобрело широкий размах.

Спортсмен из Белой Церкви на Киевщине Вадим Титушко был одним из таких наемников, который ничем особенным не выделялся. Но течение истории почему-то выбрало в качестве символа явления именно его. 18 мая 2013 года он участвовал в Киеве в драке с оппозицией и напал на журналистов, находившихся на месте событий. Фотокорреспонденты зафиксировали нападение, благодаря чему дело дошло до суда, на котором Титушко осудили на 3 года заключения, хотя в итоге оно было заменено на условное. Но процесс над ним привлек большое общественное внимание, и в конце концов всех наемников-провокаторов, как правило спортивного телосложения, стали повсеместно называть «титушками». И не только по-украински, но и по-русски, и по-белорусски, и на других языках.

Сам же Вадим Титушко позже изменил свое мировоззрение, и уже во время Евромайдана 2013-2014 годов он поддерживал не власти, а проевропейскую оппозицию.

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