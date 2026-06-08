Это конец эпохи танковых сражений

Это конец эпохи танковых сражений1
- 8.06.2026, 10:55
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Будущие войны будут определяться беспилотными системами.
Масштабные учения «Northern Star» в Финляндии заставили военных НАТО пересмотреть роль танков на современном поле боя. По оценкам участников маневров, традиционная бронетехника слишком уязвима перед беспилотниками, высокоточными ударами и противотанковыми системами, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Во время учений колонны танков Leopard 2 неоднократно оказывались под условным огнем засадных групп с противотанковыми ракетами, артиллерии и дронов. Военные отмечают, что скопление тяжелой техники превращается в легкую цель для современных средств поражения.
Опыт войны в Украине подтверждает эти выводы. За годы конфликта обе стороны потеряли тысячи танков и боевых бронированных машин. Основную угрозу для техники сегодня представляют беспилотники, мины и высокоточное оружие, которые, по оценкам военных, стали причиной подавляющего большинства потерь.
На этом фоне страны НАТО все активнее инвестируют в производство дронов, систем противовоздушной обороны и новых видов бронетехники с элементами автономного управления и искусственного интеллекта.
Особое внимание уделяется Финляндии, которая после вступления в НАТО в 2023 году получила ключевую роль на северо-восточном фланге альянса. Страна контролирует самую длинную сухопутную границу НАТО с Россией и внимательно следит за активностью российских войск в районе Петрозаводска и Мурманска.
Военные эксперты считают, что будущие конфликты будут определяться не количеством танков, а способностью быстро применять и массово производить беспилотные системы.