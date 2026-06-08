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Отрасль, которая была драйвером роста, тянет экономику вниз

  • 8.06.2026, 10:48
  • 1,336
Отрасль, которая была драйвером роста, тянет экономику вниз

С чем это связано?

В январе — апреле жилищное строительство в Беларуси заметно сократилось, сильнее всего в сегменте с государственной поддержкой.

Снижение объемов работ, инвестиций и прибыли строительных организаций существенно повлияло на экономику в целом, пишут «Белорусы и рынок».

В январе — апреле объем построенного жилья упал на 26,6% к тому же периоду прошлого года. На селе и в малых городах показатель обрушился еще сильнее — на 30%.

Однако самое впечатляющее падение показывают данные по строительству жилья с государственной поддержкой: минус 42%, то есть почти вполовину меньше, чем строили год назад.

В возведение жилья по стране было инвестировано 3 млрд рублей, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Стройка ударила по экономике

Валовая добавленная стоимость в строительстве с января по апрель этого года упала на 5,6% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Таким образом, стройотрасль стала второй после обрабатывающей промышленности, которая тянет белoрусский ВВП вниз.

Строители в кризисе

Строительные организации за четыре месяца заработали всего 200 млн рублей чистой прибыли, что на 31% меньше, чем в том же периоде 2025 года.

Убыточными стали 26% всех компаний отрасли, тогда как в прошлом году таковых было только 18%.

Деньги не вкладывают

Инвестиции в основной капитал страны за четыре месяца упали на 0,6%. Именно вложения в строительство отвечают за падение (данный компонент сократился на 4,8%).

Напомним, первые три квартала прошлого года были периодом разгона инвестиций — они тогда прирастали по 10−20% ежемесячно. Однако к концу года ресурсы стали иссякать — в последнем квартале прирост составил всего 3%.

Со ссылкой на неназванных экономистов издание подчеркивает, что строительству помешала суровая зима в начале года. Но также сказались системные проблемы в экономике: неопределенность бизнес-среды, дефицит работников и жесткий ценовой контроль. Мягкие условия инвестиционного кредитования не смогли помочь отрасли.

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