закрыть
8 июня 2026, понедельник, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владимир Зеленский показал культовый жест

  • 8.06.2026, 10:46
  • 3,904
Владимир Зеленский показал культовый жест
Владимир Зеленский

Язык тела говорит сам за себя.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня посетил здание британского правительства и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Позируя для фотографов на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, Зеленский в какой-то момент поднял левую руку и показал знак «V», традиционно ассоциирующийся с победой.

На это обратил внимание в Instagram британский журналист Александр Сил.

«Язык тела у дверей говорит сам за себя. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил Зеленского крепкими, поддерживающими объятиями — явно демонстрируя твердую поддержку», — отметил журналист.

Как писал сайт Charter97.org, европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю пять условий для мира.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина