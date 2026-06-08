Владимир Зеленский показал культовый жест
- 8.06.2026, 10:46
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Язык тела говорит сам за себя.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня посетил здание британского правительства и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Позируя для фотографов на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, Зеленский в какой-то момент поднял левую руку и показал знак «V», традиционно ассоциирующийся с победой.
На это обратил внимание в Instagram британский журналист Александр Сил.
«Язык тела у дверей говорит сам за себя. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил Зеленского крепкими, поддерживающими объятиями — явно демонстрируя твердую поддержку», — отметил журналист.
Как писал сайт Charter97.org, европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю пять условий для мира.