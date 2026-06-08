Топ-6 сериалов, которые бьют все рекорды на Netflix 8.06.2026, 11:03

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«Зверь во мне»

В списке новые хиты: от психологических триллеров до бытовых комедий.

Еженедельно стриминговая платформа Netflix пополняется десятками новых сериалов, впрочем, лишь немногим из них удается привлечь внимание зрителей. Одни быстро взлетают в чарты, а другие активно обсуждают в соцсетях.

Если вы больше времени уделяете поиску сериала, а не просмотру, то эта подборка именно для вас. В списке новые хиты: от психологических триллеров до бытовых комедий: «Бороуз», «Семь циферблатов Агаты Кристи», «Чудо-дураки», «Освободить Берта», «Гнев» и «Зверь во мне».

Кинообозреватель Андрей Пушкаш рассказывает «Фокусу» о 6 новинках на Netflix, которые сейчас активно смотрят и обсуждают зрители.

«Бороуз»

2026 г. — до сих пор

1 сезон 8 эпизодов

Научно фантастический сериал от создателей «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов. События происходят в наши дни в небольшом городке. Группа пенсионеров сталкиваются со сверхъестественной угрозой, которая может уничтожить время и реальность. Они становятся единственной надеждой человечества.

В сериале объединены темы мудрости, героизма и влияние прошлого на настоящее. Это один из самых ожидаемых проектов Netflix благодаря мощной драматической стороне и научно-фантастическому концепту. Вовлеченность братьев Дафферов тоже добавило ему узнаваемости с атмосферой "Очень странных дел".

«Семь циферблатов Агаты Кристи»

2026 — до сих пор

1 сезон 3 эпизода

Во время роскошной вечеринки в загородном поместье внезапно умирает один из влиятельных гостей. За расследование сразу берется главная героиня, которая сталкивается с таинственной организацией "семь циферблатов".

Сериал снят по произведению Агаты Кристи The Seven Dials Mystery, а к производству привлечены такие известные актеры, как: Хелена Бонэм Картер и Мартин Фриман. "Семь циферблатов Агаты Кристи" насчитывает всего 3 эпизода, поэтому скучать не придется. Подозреваем, что большинство зрителей сможет осилить сериал за один подход.

«Чудо-дураки»

2026

1 сезон 8 эпизодов

Новый корейский комедийный сериал. События происходят в конце 1999 года — на фоне паники относительно наступления нового тысячелетия.

В корейском городке группа неудачников и чудаков неожиданно получает суперспособности, впрочем, их силы работают странно, поэтому герои попадают в смешные и абсурдные ситуации. Когда городу угрожает опасность, именно эта компания может его защитить.

Сериал очень похож на недавний хит "Пацаны", однако не такой откровенный и жестокий. Он гораздо добрее, смешнее, с настроением корейских комедий и атмосферой 90-х.

«Освободить Берта»

2026 — до сих пор

1 сезон 6 эпизодов

Легкая семейная комедия об очень эмоциональном, неуклюжем и прямолинейном отце, который пытается вписаться в элитное общество в школе своих дочерей.

Главный герой — стендап-комик со скандальной репутацией и очень специфическим чувством юмора. Когда его дочери поступают в частную школу в Беверли-Хилз, семья оказывается в чрезвычайно напыщенном обществе.

Все попытки Берта вести себя "естественно" заканчиваются катастрофой, а желание защитить дочерей только создает новые проблемы. Несмотря на то, что сериал очень веселый, он также поднимает тему отцовства и любви, поэтому идеально подходит для семейного просмотра.

«Гнев»

2026 — до сих пор

1 сезон 7 эпизодов

Напряженный экшн-триллер по роману А. Дж. Квиннелл, который с Дензелом Вашингтоном в главной роли экранизировали в 2004 году.

Главный герой — бывший боец, который пытается наладить жизнь после тяжелых лет насилия, потерь и травм. Впрочем, он снова оказывается в центре криминального преступления, когда соглашается стать охранником девушки-подростка на опасных улицах Рио-де-Жанейро.

Ситуация настолько обостряется, что ему придется вести войну с местной криминальной бандой. В сериале будет много экшена и перестрелок, как в "Джон Уик" только с колоритной атмосферой Бразилии.

«Зверь во мне»

2025

1 сезон 8 эпизодов

После личной трагедии писательница Агги теряет интерес к работе и жизни в целом. Когда рядом поселяется богатый сосед, которого когда-то обвиняли в убийстве жены, героиня начинает собирать о нем информацию для новой книги. Чем больше информации она находит, тем больше она подвергает себя опасности.

Психологический триллер держится на саспенсе, который не будет отпускать вас до последнего эпизода. Сериал уже зарекомендовал себя как один из самых интересных триллеров Netflix последних лет, о чем свидетельствуют высокие рейтинги и положительные отзывы.

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